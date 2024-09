Ubisoft : 3 mois supplémentaires pour sauver le soldat Assassin's Creed Shadows

Les joueurs qui attendaient Assassin's Creed Shadows à sa date initiale du 12 novembre 2024 vont devoir prendre leur mal en patience, puisque nous venons d'apprendre le report brutal du jeu à début 2025. C'est en effet le 14 février 2025 qu'il sera possible de retrouver Yasuke et Naoe dans ce qui représente l'épisode le plus ambitieux de la franchie. Officiellement, il est de question de peaufiner le jeu dans ses moindres détails, mais pour beaucoup, il s'agit d'une stratégie de repli pour aussi faire face au backlash dont subit le jeu depuis plusieurs mois. Il faut dire que les voix se sont élevés pour faire savoir leur mécontentement face aux dernières productions d'Ubisoft, tout comme le fait que la communauté japonaise réclame justice quant à la véracité des faits proposés concernant la pertinence de Yasuke en tant que maître samouraï, et qu'Ubisoft essaie de défendre bec et ongle depuis le début de son annonce.







Très impopulaire sur les réseaux et ce jusqu'au Japon donc, Assassin's Creed Shadows se doit de ne pas décevoir Ubisoft financièrement, qui se retrouve dans une situation critique. Les analystes ont évoqué des ventes dites "lentes" concernant Star Wars Outlaws et la mauvaise réception du jeu par les joueurs a fait chuter l'action d'Ubisoft en bourse, qui a d'ailleurs atteint son taux le plus bas depuis 2014. Certains investisseurs se sont manifestés via une lettre ouverte pour demander la privatisation d'Ubisoft et le départ d'Yves Guillemot. Dans un tourmente de plus en plus accentuée, Ubisoft a donc été contraint de réagir afin de ne pas dramatiser davantage une situation fort peu enviable, et dans un communiqué adressé aux investisseurs, l'éditeur français admet que les ventes de Star Wars Outlaws n'ont pas été au rendez-vous et qu'il ne peut donc pas se permettre un seconde déception pour Assassin's Creed Shadows.

Mais ce n'est pas tout, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a pris aussi le temps de répondre aux critiques concernant la politisation du contenu des jeux de son entreprise, accusée par de nombreuses personnes de céder aux sirènes de la diversité, l'inclusion et l'équité forcées, le fameux wokisme qui ne cesse de faire rage dans les topics de discussion. Si Yves Guillemot réfute ces postures de politisation de contenu, affirmant qu'Ubisoft crée simplement des produits de divertissement pour l'audience « la plus large possible », certaines actions et collaborations prouvent tout l'inverse. Mais de ce fait, peut-être qu'en interne, des choses sont en cours de changement.

Si Ubisoft a sans doute pris la meilleure décision pour le sort d'Assassin's Creed Shadows, d'autres se questionnent quant à la sincérité de l'entreprise qui était pourtant prête à commercialiser son jeu dans quelques semaines en l'état, c'est-à-dire avec le polish qu'il aurait dû avoir pour un produit respectable, et qui est pourtant remis en cause avec ces 3 mois de délais supplémentaires. De quoi jeter le doute quant aux finitions, la série Assassin's Creed étant souvent connue pour la quantité innombrables de bugs. Dans tous les cas, comme chacun sait, c'est souvent quand on est dos au mur qu'on se sent obligé de réagir, car pour beaucoup dans cette industrie, il est une expression qui circule depuis de bien trop nombreuses années en coulisses : "On shippe d'abord, on répare après..."





Afin de prouver que de gros changements sont en cours au sein d'Ubisoft, on apprend également l'abandon du modèle classique du Season Pass, souvent pointé du doigt par des joueurs agacés que le contenu additionnel soit annoncé avant même la sortie d'un jeu, et souvent à des prix exorbitants. Ubisoft promet d'ailleurs d'offrir le premier DLC gratuitement à tous les gens qui ont précommandé Assassin's Creed Shadows. C'est aussi l'occasion pour Ubisoft de lancer le jeu sur Steam day one, et ne plus favoriser sa plateforme Ubisoft Connect, elle aussi souvent pointé du doigt par les joueurs.