Star Wars Outlaws : Ubisoft nous parle du 2ème DLC et de la version Nintendo Switch 2

Fustigé par une certaine frange de joueurs adeptes du Ubi-bashing, Star Wars Outlaws va prochainement revenir sur le devant de la scène par le biais de deux actualités fortes. La première, c'est le nouveau DLC narratif qui va apporter du contenu en plus pour le titre sorti l'été dernier. Baptisé 'A Pirate’s Fortune' et attendu pour le 15 mai prochain, il va nous narrer les histoires de Kay Vess qui va se retrouver aux côtés de Hondo Ohnaka, un criminel bien connu des fans de Star Wars et qu'on apu voir dans Star Wars The Clone Wars et Star Wars Rebels. On s'attend à quelques réajustements au niveau du gameplay comme ce fut le cas avec le 1er DLC, mais aussi un nouveau système de contrebandes, l'un des points noirs du jeu d'origine puisque pas assez développé. Et enfin, la deuxième actualité autour de Star Wars Outlaws, c'est une présentation très brève de la version Nintendo Switch 2 prévue pour le 4 septembre prochain, donc plusieurs mois après la sortie de la console.