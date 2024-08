Star Wars Outlaws : on a pu découvrir l'open world, moto, action, infiltration, voici nos impressions

C'est la dernière ligne droite pour Star Wars Outlaws qui sort dans un mois pile poil, puisque le jeu est attendu le 30 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous l'avez sans doute vu, je me suis rendu à Los Angeles il y a 15 jours pour l'événement que Ubisoft, LucasFilm et Disney ont organisé afin de permettre à la presse du monde entier de prendre le jeu en mains. Une session de hands-on particulière puisque c'était la toute première fois qu'on pouvait découvrir le monde ouvert, le fameux open world sujet à de grandes interrogations depuis que le titre a été dévoilé. Parce que oui, l'une des principales promesses du jeu, c'est de pouvoir passer de planètes en planètes de façon totalement seamless, c'est-à-dire sans interruption. Est-ce vraiment possible ? Combien de planètes peut-on visiter ? Comment le gameplay se s'articule-t-il autour de tout cela ? Le jeu est-il aussi beau qu'il en a l'air dans les trailers ? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a aucun sabre-laser dans ce jeu Star Wars ? Et bien, toutes ces questions, je vais y répondre sans le moindre détour. Et cerise sur le cake, je suis revenu avec presque 5h de gameplay capturés en 4K.

Première question à laquelle je suis en mesure de vous répondre à propos de ce Star Wars Outlaws, c'est la qualité graphique du jeu. Vous avez été bluffé par le rendu de la planète Pandora il y a 6 mois dans Avatar Frontiers of Pandora ? Vous allez prendre la même gifle avec Star Wars Outlaws. Je vous laisse admirer les images qui défilent et qui sont, je vous le rappelle, issues de ma session de hands-on, et constater à quel point Massive Entertainment est arrivé à mâturité avec son Snowdrop Engine. C'est tout simplement magnifique, qu'il s'agisse de la qualité des modèles 3D des personnages, bien détaillés, bien animés aussi, mais aussi les environnements. Il y a une richesse visuelle qui nous pousse à poser nos yeux partout. On ne sait plus où donner de la tête tellement il y a des choses à voir, à contempler. Entre l'explosion de couleurs, la densité de la végétation, les effets de vent qui rajoute ce petit côté jeu next gen', les éléments rocheux aux textures détaillées, le rendu de l'eau, la variété de la flore, avec différents types d'animaux qu'on peut croiser en se baladant, la beauté du ciel et des planètes qu'on observe au loin, l'éclairage au global qui est elle aussi très réussie, les effets RTX qui amplifie cette dynamique visuel, l'absence de clipping qui pourrait nuire à l'immersion, non vraiment, y a pas à tortiller du cul, Star Wars Oulaws fait partie des plus beaux jeux du moment, surtout pour un open world. Surtout que le jeu n'oublie pas d'intégrer en plus toutes les expressions faciales dont fait l'objet Kay Vess, notre héroïne, qui réagit en conséquence des différentes situations.







UN STAR WARS SANS SABRE-LASER





Concernant le contenu, c'est désormais acté, on le sait, Star Wars Outlaws permettra de parcourir un total de 5 planètes différentes : Toshara, Kijimi, Akiva, Cantonica et enfin la plus connue Tatooine. Chacun de ses planètes aura une taille distincte et s'il est pour l'heure impossible de vous dire laquelle est la plus grande et laquelle sera la plus petite, Massive Entertainment a expliqué qu'il sera possible de les parcourir entièrement en 5 minutes via le Mount Speeder qui est donc cette moto sans roue, mais qui se déplace en lévitation à une vitesse plus que raisonnable. Alors il est vrai que 5 min, ça parait peu mais Julian Gerighty, le directeur créatif du jeu que j'ai d'ailleurs pu interviewer, a tenu à nous rassurer en nous expliquant que si on prend le chiffre en tant que tel, ce n'est pas énorme, mais qu'il y aura de quoi faire sur chaque planète. De même, il a précisé qu'ils n'ont pas voulu faire un open world massive et vide où il n'y a rien à faire, mais maîtrisé la superficie, histoire que chaque traversée soit intéressante et donne le sentiment d'un vrai voyage. Autre chose que je peux rajouter par rapport à la taille de l'open world et donc de chaque planète, c'est qu'il va y avoir énormément de zones intérieures à découvrir, avec des dédalles parfois labyrinthiques qui font que vous allez vous perdre dans ces zones fermées bondées de monde. Donc Star Wars Outlaws va vraiment jouer sur le contraste des espaces ouvertes, très natures, avec des moments plus restreints, plus confinés, le tout avec toujours cette liberté totale de se déplacer.







AUTO-MOTO



Concernant la conduite du Mount Speeder, beaucoup craignaient des contrôles un peu rigides et finalement, il s'avère que l'engin se contrôle avec beaucoup d'aisance. Alors certes, il est un peu plus lent lorsqu'on passe en marche arrière, mais il permet de belles courses-poursuites avec des assaillants qu'on peut croiser au hasard dans l'open world. L'appareil ne dispose pas de blasters, mais Kay peut en revanche faire appel à son Adrenaline Rush Shot, qui n'est autre que la mécanique Dead Eye de Red Dead Redemption, et qui permet de ralentir le temps, marquer les ennemis qu'on veut abattre et laisser ensuite notre personnage viser dans le mille. A moins que je n'ai pas réussi à trouver la manip, mais j'en doute, mais hormis l'Adrenaline Rush Shot, Kay ne peut pas utiliser son arme autrement. Vous pouvez en revanche descendre de votre moto et ainsi dégainer votre arme, mais sur le Mount Speeder, on est très limité. Par contre, peut-être qu'on pourra faire évoluer la moto en intégrant des blasters, mais aucune confirmation pour le moment, mais la moto pourra bien évoluer, puisqu'il existe des garages pour lui intégrer des améliorations.







De toutes les façons, le Mount Speeder sera votre meilleur et seul moyen de transport, car le jeu ne permet pas d'utiliser les autres appareils, ceux des ennemis qu'on aura dézinguer sur la route. C'est dommage c'est vrai, mais on imagine aussi que l'idée était aussi de créer un lien avec ce Mount Speeder qui va évoluer au fil de l'aventure, d'autant qu'on peut le siffler à tout moment pour qu'il vienne directement à nous. Classique oui, mais plutôt pratique à vrai dire.

Lors des derniers mois, on a souvent comparé Star Wars Outlaws à Uncharted 4 dans son gameplay et il est vrai qu'après 5h de jeu, on peut ressentir pas mal de ressemblances avec le titre de Naughty Dog. Avec un tel moteur graphique et des graphismes aussi somptueux, il serait dommage de ne pas en profiter, et comme pour Uncharted 4, Massive Entertainment a fait en sorte que la structure de son jeu puisse profiter de la beauté des environnements. Star Wars Outlaws est en effet un jeu où l'exploration aura une part très importante, avec une bonne compréhension des environnements. Le jeu est certes destiné au grand public, mais il ne lui donne pas toujours la main et c'est au joueur de regarder un peu partout pour comprendre comment résoudre une énigme, trouver son chemin, ou même escalader certaines parois. Rien d'insurmontable, mais il est tout de même agréable de voir qu'il va falloir se creuser un peu les méninges.







DOUCEMENT SUR L'INFILTRATION



Star Wars Outlaws est sinon un jeu qui va faire la part belle à l'infiltration, avec tantôt des moments qui sont suggérés et d'autres qui sont carrément imposés. Je m'explique : globalement, le jeu laisse la liberté au joueur d'appréhender une situation comme il l'entend. S'il est préférable parfois de passer par l'infiltration, si jamais on grille sa couverture, on passe alors en mode action et c'est à vous de vous débrouiller avec la cavalerie qui débarque. En revanche, certains passages clefs du jeu vous imposera de faire de l'infiltration et rien que de l'infiltration, ce qui veut dire que si vous foirez votre discrétion, c'est game over et on recharge votre dernière sauvegarde. D'ailleurs, on a constaté quelques soucis de checkpoints, mal placés, et qui nous obligeaient à nous taper systématiquement un puzzle à chaque fois qu'on se faisait repérer. Je vous assure qu'après 15 ratages, ça devient pénible de se retaper l'énigme de la porte à déverrouiller. On ne sait pas trop quel sera l'équilibre entre les phases d'action, d'infiltration et d'exploration dans le jeu complet, mais sur les 5h de hands-on qu'on a eu, c'était beaucoup beaucoup d'infiltration. Mais les développeurs ont tenu à nous rassurer qu'il y aura une bonne moyenne, l'idée n'étant pas de frustrer le joueur. On espère et on verra ça à la sortie du jeu.







Autre détail qu'il faudra juger au moment du test, c'est l'intérêt des missions secondaires, histoire de voir si ce Star Wars Outlaws ne fera pas du bourrage classique de missions FedEx. En tout cas, sur notre session, on a pu tester quelques missions secondaires, et elles étaient plutôt bien scénarisées, avec des personnages clefs à rencontrer. On peut donc espérer un jeu qui a évolué avec les exigeances d'aujourd'hui, surtout que ce Star Wars Outlaws propose une progression différentes des Action-RPG habituels. En gros, au lieu de gаgnеr dеѕ роіntѕ d'ехрérіеnсе pour monter en nіvеаuх оu en ѕtаtіѕtіquеѕ, Ѕtаr Wаrѕ Оutlаwѕ pourra obtenir des compétences ou des améliorations après avoir réussi une mission. L'idée est dоnс de proposer un vоyаgе dе déсоuvеrtе et on en revient à cette idée de profiter de son univers par le biais d'une narration visuelle.







SPACE OPERA



Concernant les combats spatiaux, ils sont bien présents dans le jeu et certains vous demanderont carrément de nettoyer des zones entières. En gros, entre deux changements de planètes, vous allez vous farcir des ennemis à abattre, dans des environnements là aussi très soignés. Massive Entertainment n'a pas développés ces passages par-dessus la jambe, avec là aussi une grande liberté de déplacement. En termes de pilotage, le jeu offre de nombreuses possibilités, avec boost qu'on peut déclencher pour aller plus vite, un bouclier à activer si on se fait trop carnarder, des rotations possibles aussi, plusieurs tirs différents, et si jamais vous êtes saoulés, rien ne vous empêche de vous rendre à votre destination, c'est-à-dire la planète suivante. Chaque atterrisage se fera par le biais d'une cinématique et chaque entrée de planète se charge à la descente de votre vaisseau.







Star Wars Outlaws est certes un open world, mais c'est aussi un jeu narratif, et ce dernier sera bavard. A la manière d'un Uncharted 4, Kay Vess n'aura de cesse d'intéragir avec d'autres personnages, de nous raconter plein de choses pour garder l'intérêt du joueur. On en saura sans doute plus sur sa personnalité, son passé aussi sans doute, sa légitimité dans le lore de Star Wars, Nix aussi qui sera là pour nous aider, mais aussi plein d'autres personnages secondaires qu'on va croiser au fil de l'aventure. Autant vous dire que pour le moment, Star Wars Outlaws est un jeu qui nous hype toujours autant et qu'on a réellement envie de découvrir le mois prochain. Reste à savoir si le jeu sera bien équilibré dans son gameplay, que les missions seront intéressantes, que l'histoire passionnante aussi, car on en attend beaucoup de ce jeu qui coche déjà beaucoup de cases. Rdv le 30 août prochain pour en avoir le coeur net.