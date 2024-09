Concord : Sony abrège les souffrances de son jeu-service, ok mais c'est la faute de qui ?

Après avoir été la risée des Internautes sur les réseaux sociaux, en raison de son faible nombre de personnes y jouant sur Steam (un pic de 697 joueurs à son lancement), Concord va finalement être achevé par son éditeur, Sony Interactive Entertainment. Dans un message posté par le constructeur japonais sur son blog , on apprend que les serveurs du jeu vont être fermés le 6 septembre prochain, dans quelques jours donc et 15 jours seulement après son lancement. Les commentaires sur le post ont été verrouillés, ce qui signifie que Sony anticipe la débacle et les moqueries supplémentaires qui peuvent pleuvoir suite à cette décision drastique. On ne pourra pas reprocher au constructeur japonais de laisser son jeu à l'agonie, même si on imagine le mal que cela doit faire aux équipe de développement chez Firewalk Studios.

"Bien que de nombreuses qualités de cette expérience ont résonné avec les joueurs, nous devons aussi reconnaître que d'autres aspects, ainsi que notre lancement, n'ont pas eu la réception que nous désirions. C'est pour quoi nous avons décidé de fermer les serveurs dès le 6 septembre et d'explorer d'autres options pour mieux connecter avec nos joueurs."



Faut-il y voir un retour ultérieur avec une nouvelle formule du type free-to-play ? Rien n'est impossible, mais toujours est-il que Concord fait partie des plus gros flops de Sony qui a tout de même investi plus de 200 millions de dollars dans le projet, sachant en plus que le studio a consacré 8 ans de développement (oui, autant que Red Dead Redemption 2). Il faut dire que la communication autour du titre a été assez timide, tardive aussi, d'autant que le jeu est sorti entre deux mastodontes du jeu vidéo : Black Myth Wukong et Star Wars Outlaws. Un timing franchement pas terrible, sans oublier que les jeux-services sont en train doucement mais sûrement de s'essouffler (on se rappelle le four commercial également de Suicide Squad Kill the Justice League). Helldivers est certes un contre-exemple, mais il faut aussi dire que Sony Interactive Entertainment a été nettement plus malin sur la campagne marketing aussi. Conscient du préjudice causé par une fermeture aussi rapide et radicale, Sony Interactive Entertainment a décidé de rembourser la totalité des achats qui ont été effectués sur PC et PS5.