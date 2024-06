Concord : Sony veut aussi son Overwatch, un gameplay assez éloquent

un groupe de mercenaires connus à travers la galaxie sous le nom de Freegunners. Ces derniers parcourent l’espace en accomplissant des boulots à haut risque sur des mondes des Confins tout en affrontant d’autres équipes de Freegunners. Un total de 16 Freegunners est attendu pour la sortie d'ailleurs.

Concord est attendu pour le 23 août 2024 sur PS5 et PC, et une bêta est déjà programmée cet été pour qu'on puisse tester tout cela avant la sortie officielle. Sony a précisé le besoin de créer un compte PSN sur PC, tandis qu'il faudra un compte PlayStation Plus sur PS5, ce qui nous pousse à croire que Concord ne sera pas un free-to-play, mais proposera le même business model que Helldivers 2.





C'était le jeu qui a ouvert le State of Play du 31 mai 2024, Concord est avant tout le nouveau jeu des studios Firewalk, racheté en avril 2023 par Sony qui a fait confiance à ses 150 employés pour les aider à développer les jeux live-services. Si ces derniers ne sont pas forcément apprécier des fans hardcore de la marque PlayStation, qui préfèrent les expériences solo narratives, le succès phénoménal de Helldivers 2 prouve qu'il est possible de faire de bons jeux games as a service s'ils sont pensés correctement dès le départ. Quant à Concord, il s'agit d'un FPS compétitif qui se joue en équipes de 5v5 et se déroulant dans un univers fantastique qui rappelle Les Gardiens de la Galaxie dans l'ambiance, et Overwatch dans le gameplay et le visuel. Il faut dire que Concord est très coloré et chaque personnage semble avoir fait l'objet d'un brainstorming avancé pour que chacun y trouve son compte.D'ailleurs, le jeu promet un côté un peu plus narratif pour le genre jeu multi en ligne, puisqu'on va incarner