Concord : le Overwatch de la PS5 aura une bêta ouverte, voici les détails

Révélé au monde entier lors du State of Play de fin mai, Concord prépare son arrivée, puisque le jeu sera disponible le 23 août prochain. Une sortie rapide face à l'annonce certes, mais le titre semble déjà plus ou moins terminé, et c'est l'occasion pour les joueurs de montrer leurs capacités. Il y a deux dates à retenir : celles de la bêta en accès anticipé, qui sera fera du vendredi 12 juillet au dimanche 14 juillet sur PS5 et PC pour les joueurs ayant précommandé n'importe quelle édition de Concord. Les élus pourront récupérer cinq codes pour participer à la bêta et ainsi partager 4 codes à leurs amis. Ensuite, il y aura la bêta ouverte, accessible du jeudi 18 juillet au dimanche 21 juillet, sachant que peu importe la plateforme, les joueurs pourront jouer en équipe grâce au cross-play.