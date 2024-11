Concord : le désastre commercial fait fermer le studio Firewalk, les 172 employés licenciés

C'était assez inévitable et c'est aujourd'hui acté, l'échec retentissant et monumental de Concord a poussé Sony Interactive Entertainment a fermé le studio Firewalk, qui met les 172 employés au chômage. Cette décision a d'abord été révélée par Bloomberg et son journaliste d'investigation Jason Schreier avant que la nouvelle soit rendue publique par le constructeur japonais en la personne de Hermen Hulst, co-PDG de Sony Interactive Entertainment. "Nous évaluons régulièrement notre portefeuille de jeux et l'état d'avancement de nos projets afin de nous assurer que nous répondons aux priorités commerciales à court et à long terme. Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer les activités de studio de SIE, nous avons dû prendre une décision difficile concernant deux de nos studios - Neon Koi et Firewalk Studios" avance-t-il, avant d'ajouter que les jeux multi en ligne restent des domaines importants pour générer des sources de revenus, mais que la stratégie doit changer et s'adapter aux besoins des joueurs. On rappelle que le jeu Concord avait été débranché quinze jours seulement après son lancement, avec une tentative de le ressusciter sur Steam, mais la tentative a malheureusement échoué.



Mais l'annonce de la fermeture de Firewalk Studios est également accompagnée par la mise à pied d'un autre studio : Neon Koi. Anciennement connu sous le nom de Savage Game Studios, l'entreprise avait été mandatée par Sony pour se charger de jeux mobiles, mais là encore, les vannes sont coupées avant même qu'un seul projet ne soit annoncé publiquement. Sony Interactive Entertainment se rend compte que l'ADN de sa console, et celle de son public, ne correspond pas à ces jeux snacks et qu'il vaut mieux arrêter l'hémorragie maintenant avant un autre désastre financier. "Bien que le mobile reste un domaine de croissance prioritaire pour Studio Business, nous n'en sommes qu'au tout début de nos efforts dans ce domaine. Pour réussir, nous devons nous concentrer sur des titres qui correspondent au pedigree de PlayStation Studios et qui ont le potentiel d'atteindre plus de joueurs à l'échelle mondiale."