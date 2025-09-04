En termes de gameplay, l’expérience reste cependant complète et similaire aux autres versions. Les joueurs peuvent en effet jouir du monde ouvert sans souci, alterner entre villes denses, zones sauvages et combats spatiaux, avec la liberté d’explorer en speeder ou de sauter dans l’hyperespace. Les packs narratifs (Wild Card et A Pirate’s Fortune) sont directement implémentés dans le jeu, améliorant le rééquilibrage des combats et introduisant des fonctionnalités inédites comme tirer depuis le speeder. Dans tous les cas, cette adaptation démontre que les mondes ouverts complexes peuvent désormais être pensés pour le jeu portable, sans sacrifier profondeur ou liberté d’exploration.
Star Wars Outlaws › Vidéos ›
Star Wars Outlaws : dans les coulisses de la version Switch 2, un portage exemplaire
Un an après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, Star Wars Outlaws débarque désormais sur Nintendo Switch 2. Techniquement, la nouvelle console hybride de Nintendo est plus faible, mais Ubisoft a réalisé un joli travail d'adaptation salué par la presse et les joueurs. Dans une vidéo coulisses de développement, Ubisoft nous explique le challenge et les enjeux d'un tel portage. Comparativement aux versions PC, PS5 et Xbox Series X|S, la Switch 2 ne bénéficie pas de la même puissance brute pour le rendu graphique ou le nombre d’éléments affichés simultanément. Massive Entertainment et Ubisoft RedLynx ont donc dû adapter l’univers, en optimisant les textures, ajustant la distance d'affichage, et intégrant des commandes tactiles pour compenser la diminution de certaines mécaniques d’interface. Le résultat est une version fidèle dans l’essentiel, avec des fonctionnalités exclusives qui exploitent la Nintendo Switch 2.
En termes de gameplay, l’expérience reste cependant complète et similaire aux autres versions. Les joueurs peuvent en effet jouir du monde ouvert sans souci, alterner entre villes denses, zones sauvages et combats spatiaux, avec la liberté d’explorer en speeder ou de sauter dans l’hyperespace. Les packs narratifs (Wild Card et A Pirate’s Fortune) sont directement implémentés dans le jeu, améliorant le rééquilibrage des combats et introduisant des fonctionnalités inédites comme tirer depuis le speeder. Dans tous les cas, cette adaptation démontre que les mondes ouverts complexes peuvent désormais être pensés pour le jeu portable, sans sacrifier profondeur ou liberté d’exploration.
En termes de gameplay, l’expérience reste cependant complète et similaire aux autres versions. Les joueurs peuvent en effet jouir du monde ouvert sans souci, alterner entre villes denses, zones sauvages et combats spatiaux, avec la liberté d’explorer en speeder ou de sauter dans l’hyperespace. Les packs narratifs (Wild Card et A Pirate’s Fortune) sont directement implémentés dans le jeu, améliorant le rééquilibrage des combats et introduisant des fonctionnalités inédites comme tirer depuis le speeder. Dans tous les cas, cette adaptation démontre que les mondes ouverts complexes peuvent désormais être pensés pour le jeu portable, sans sacrifier profondeur ou liberté d’exploration.
À découvrir également
Autres articles
Selon Yves Guillemot, l'échec de Star Wars Outlaws est dû à la marque Star Wars Lorsque Ubisoft a annoncé Star Wars Outlaws pour la première fois, la promesse avait tout d’un blockbuster calibré pour cartonner auprès du grand public. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu... 19/07/2025, 22:44
Star Wars Outlaws : Ubisoft nous parle du 2ème DLC et de la version Nintendo Switch 2 Fustigé par une certaine frange de joueurs adeptes du Ubi-bashing, Star Wars Outlaws va prochainement revenir sur le devant de la scène par le biais de deux actualités fortes. 18/04/2025, 10:25
Star Wars Outlaws : les ventes révélées, c'est effectivement insuffisant pour un AAAA Star Wars 01/10/2024, 09:09
Star Wars Outlaws : les ventes sont moins bonnes que prévu, Ubisoft dégringole en bourse 07/09/2024, 10:42
Star Wars Outlaws
Jeu : Action
Editeur : Ubisoft
Développeur : Massive Entertainment
30 Août 2024
30 Août 2024
30 Août 2024
4 Sept 2025
Jeu : Action
Editeur : Ubisoft
Développeur : Massive Entertainment
30 Août 2024
30 Août 2024
30 Août 2024
4 Sept 2025
à ne pas manquer
Les vidéos
Star Wars Outlaws : c'est développé par Ubisoft et Massive (The Division) et ce sera un open world
Star Wars Outlaws : c'est développé par Ubisoft et Massive (The Division) et ce sera un open world
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.
Autres Vidéos
4 Test
Test Metal Gear Solid Delta Snake Eater : la beauté d'aujourd'hui, la rigidité et le cringe de l'époque
Test Metal Gear Solid Delta Snake Eater : la beauté d'aujourd'hui, la rigidité et le cringe de l'époque