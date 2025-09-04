<meta itemprop="name" content="Vidéo Star Wars Outlaws : dans les coulisses de la version Switch 2, un portage exemplaire" /> <meta itemprop="description" content="Un an après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, Star Wars Outlaws débarque désormais sur Nintendo Switch 2. Techniquement, la nouvelle console hybride de Nintendo est plus faible, mais Ubisoft a réalisé un joli travail."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/t/star-wars-outlaws/vv/star-wars-outlaws-68bcd161a663a.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/star-wars-outlaws-dans-les-coulisses-de-la-version-switch-2-un-portage-131189.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37166.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/t/star-wars-outlaws/vv/star-wars-outlaws-68bcd161a663a.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Un an après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, Star Wars Outlaws débarque désormais sur Nintendo Switch 2. Techniquement, la nouvelle console hybride de Nintendo est plus faible, mais Ubisoft a réalisé un joli travail."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M46S" />

Un an après sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, Star Wars Outlaws débarque désormais sur Nintendo Switch 2. Techniquement, la nouvelle console hybride de Nintendo est plus faible, mais Ubisoft a réalisé un joli travail d'adaptation salué par la presse et les joueurs. Dans une vidéo coulisses de développement, Ubisoft nous explique le challenge et les enjeux d'un tel portage. Comparativement aux versions PC, PS5 et Xbox Series X|S, la Switch 2 ne bénéficie pas de la même puissance brute pour le rendu graphique ou le nombre d’éléments affichés simultanément. Massive Entertainment et Ubisoft RedLynx ont donc dû adapter l’univers, en optimisant les textures, ajustant la distance d'affichage, et intégrant des commandes tactiles pour compenser la diminution de certaines mécaniques d’interface. Le résultat est une version fidèle dans l’essentiel, avec des fonctionnalités exclusives qui exploitent la Nintendo Switch 2.

En termes de gameplay, l’expérience reste cependant complète et similaire aux autres versions. Les joueurs peuvent en effet jouir du monde ouvert sans souci, alterner entre villes denses, zones sauvages et combats spatiaux, avec la liberté d’explorer en speeder ou de sauter dans l’hyperespace. Les packs narratifs (Wild Card et A Pirate’s Fortune) sont directement implémentés dans le jeu, améliorant le rééquilibrage des combats et introduisant des fonctionnalités inédites comme tirer depuis le speeder. Dans tous les cas, cette adaptation démontre que les mondes ouverts complexes peuvent désormais être pensés pour le jeu portable, sans sacrifier profondeur ou liberté d’exploration.



















