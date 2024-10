Silent Hill 2 Remake : 1 million de ventes en une semaine, le come-back est réussi pour Konami !

Le retour de la franchise Silent Hill se porte bien. Après la démo gratuite The Short Message en début d'année qui a été téléchargée plus de 3 millions de fois, voilà qu'on apprend que Silent Hill 2 Remake vient d'écouler son premier million d'exemplaires en l'espace d'une semaine. Un joli succès que Konami et Bloober Team célèbre ensemble, alors que le retour n'était pas forcément gagné, surtout après les couacs de communication qui ont voulu faire passer le jeu pour un jeu d'action testostéroné. Mais le naturel, et donc l'horreur, a repris le dessus et c'est donc une adaptation moderne et franchement réussie qui a séduit aussi les joueurs.On rappelle que d'autres jeux Silent Hill arrivent prochainement, notamment Townfall et Silent Hill f qui viendront élargir la proposition, et nous proposer toujours dans l'horreur, mais avec une vision différente. De quoi nous rassurer très sincèrement.