JeuxActuJeuxActu.com

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : un nouveau trailer où ça tape des 'high five'

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : un nouveau trailer où ça tape des 'high five'

À l’approche de la fin d’année, Nintendo dégaine l’un de ses derniers grands rendez-vous sur Switch 2, à savoir Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau. Un titre que l’on pourrait rattacher à la saga Zelda, sans pour autant en partager l’ADN. Ici, pas de vastes plaines à explorer ou d’énigmes à résoudre, mais des champs de bataille à perte de vue, des hordes d’ennemis à balayer et une action continue, fidèle aux codes du Musou, un genre très prisé par certains. Toujours est-il que si Tears of the Kingdom plaçait encore Link au cœur de l’épopée, ce nouveau spin-off fait un choix audacieux : celui de mettre la princesse Zelda en avant. L’histoire, présentée comme une annexe au dernier opus, s’attache à explorer un pan encore méconnu de l’univers d’Hyrule, dans une période où le héros légendaire n’est plus présent. Un simili-Link a d’ailleurs été recréé pour l’occasion, apportant une touche de mystère à cette relecture de la légende.

 

La dernière bande-annonce publiée par Nintendo met l’accent sur un casting complet et un doublage français soigné, tout en introduisant une nouveauté notable : les compétences en duo. Les joueurs pourront désormais associer deux personnages pour déclencher des attaques combinées spectaculaires, apportant une dimension de coopération inédite dans la série Hyrule Warriors. De quoi diversifier les affrontements face à des boss plus exigeants, qui promettent de rompre la monotonie du genre. Prévu pour le 6 novembre prochain, Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau s’impose comme l’un des derniers grands titres exclusifs de la Switch 2.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 24 octobre 2025
17:50


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : nouveau trailer et date de sortie sur Switch 2 2025 est à n'en point douter une année chargée en sortie de jeux et Nintendo a décidé d'en rajouter une couche avec les dates de sortie de nombreux de ses jeux. 12/09/2025, 19:15
Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : un nouveau trailer et toujours aucune trace de Link jouable Le Nintendo Direct du 31 juillet 2025 a permis d'avoir des nouvelles de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, dont la date de sortie est toujours programmée pour la fin de l'année 2025. 31/07/2025, 17:04



Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Jeu : Action
Editeur : KOEI Tecmo
Développeur : Omega Force
2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers