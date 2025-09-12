JeuxActuJeuxActu.com

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : nouveau trailer et date de sortie sur Switch 2

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : nouveau trailer et date de sortie sur Switch 2

2025 est à n'en point douter une année chargée en sortie de jeux et Nintendo a décidé d'en rajouter une couche avec les dates de sortie de nombreux de ses jeux. Après Metroid Prime 4, voici que Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau débarque cette année sans prévenir : ce sera le 6 novembre 2025. La nouvelle est accompagnée d'une nouvelle vidéo, assez courte pour nous rappeler que ce n'est pas Link qui sera au centre de cette aventure, mais bien Zelda et les différents Prodiges. Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau est un jeu aussi pensé pour le multijoueur, avec écran scindé pour partager l'expérience sur le même canapé, ou en ligne via la fonction GameShare, avec une seule copie suffit pour deux consoles. Sortie fixée au 6 novembre 2025 donc pour un prix de 70€.



Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 septembre 2025
19:15


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : un nouveau trailer et toujours aucune trace de Link jouable Le Nintendo Direct du 31 juillet 2025 a permis d'avoir des nouvelles de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, dont la date de sortie est toujours programmée pour la fin de l'année 2025. 31/07/2025, 17:04



Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Jeu : Action
Editeur : KOEI Tecmo
Développeur : Omega Force
2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers