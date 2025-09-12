Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : nouveau trailer et date de sortie sur Switch 2

2025 est à n'en point douter une année chargée en sortie de jeux et Nintendo a décidé d'en rajouter une couche avec les dates de sortie de nombreux de ses jeux. Après Metroid Prime 4, voici que Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau débarque cette année sans prévenir : ce sera le 6 novembre 2025. La nouvelle est accompagnée d'une nouvelle vidéo, assez courte pour nous rappeler que ce n'est pas Link qui sera au centre de cette aventure, mais bien Zelda et les différents Prodiges. Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau est un jeu aussi pensé pour le multijoueur, avec écran scindé pour partager l'expérience sur le même canapé, ou en ligne via la fonction GameShare, avec une seule copie suffit pour deux consoles. Sortie fixée au 6 novembre 2025 donc pour un prix de 70€.





