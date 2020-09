Charts France : les Avengers prennent le dessus, NBA 2K21 rentre sur le terrain

CHARTS FRANCE SEMAINE 37 (du 7 au 13 septembre 2020)

Nous sommes lundi et c'est avec une habitude et une curiosité sans faille que l'on se penche sur les charts hebdomadaires français : pour la semaine 37 de cette drôle d'année 2020, ce sont donc les super-héros qui reprennent la main avec Marvel's Avengers, jeu physique le plus vendu devant les deux hits indémodables de Nintendo que sont Animal Crossing New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe. La quatrième et la cinquième place, elles, sont toutes deux occupées par NBA 2K21 dans sa version standard et "Mamba Forever".Du côté du PC, c'est une nouvelle fois l'excellent Microsoft Flight Simulator qui remporte la médaille d'or, suivi par le remaster Les Royaumes d'Amalur Re-Reckoning et, à nouveau, Marvel's Avengers. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.

1/ Marvel's Avengers (PS4 / Square Enix)

2/ Animal Crossing New Horizons (Switch / Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Take-Two Interactive)

4/ NBA K21 (PS4 / Take-Two Interactive)

5/ NBA 2K21 Édition Mamba Forever (PS4 / Take-Two Interactive)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Les Royaumes d'Amalur : Re-Reckoning (Square Enix)

3/ Marvel's Avengers (Square Enix)