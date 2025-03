Monster Hunter Wilds : c'est 8 millions de copies vendues en 3 jours, c'est du jamais vu pour Capcom

On savait avec les plus de 1.3 millions de joueurs connectés en simultané sur Steam que Monster Hunter Wilds allait péter des records, mais on était loin de tabler sur un tel résultat. Dans un communiqué adressé à ses investisseurs et visible à cette adresse, Capcom a fait savoir que Monster Hunter Wilds s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires en l'espace de trois jours seulement. Un succès colossal, et qui prouve que la nouvelle formule a définitivement conquis le très grand public. C'est historique pour l'éditeur japonais qui n'a jamais obtenu un lancement pareil, pas même avec Resident Evil 4 Remake qui avait écoulé 3 millions d'exemplaires en 2 jours. A titre de comparaison avec Monster Hunter World en 2018, les 8 millions de ventes avaient été effectuées en l'espace de trois mois. Il serait intéressant d'analyser le détail des ventes du jeu, à la fois par plateforme, mais aussi géographiquement, puisque selon certains analystes, la Chine a eu un rôle assez fort dans ce lancement stratosphérique. On se souvient que parmi les 23 millions de ventes pour It Takes Two, la moitié a été réalisé dans le pays du milieu. Il ne reste plus qu'à Capcom de corriger l'optimisation sur PC, qui est sans doute le point noir de Monster Hunter Wilds, les joueurs n'ayant pas hésité à le faire savoir avec des avis 'mitigées" sur la page Steam du jeu.

Capcom Co., Ltd. (Capcom) a annoncé aujourd'hui que les ventes mondiales de Monster Hunter Wilds, sorti le 28 février 2025, ont dépassé les 8 millions d'unités en 3 jours, ce qui constitue le record le plus rapide jamais atteint par un titre dans l'histoire de la société.





Monster Hunter Wilds est le dernier opus de la série Monster Hunter et se déroule dans un monde en constante évolution qui est à un moment donné une nature sauvage et hostile, grouillant de meutes de monstres attaquants, et qui se transforme ensuite en un environnement naturel riche et grouillant de vie. Monster Hunter Wilds présente des représentations visuelles grandioses et magnifiques rendues possibles par le RE ENGINE, le moteur de développement de jeu propriétaire de Capcom, et le cross-play, permettant aux joueurs de profiter du jeu ensemble quelle que soit leur plateforme de jeu.





Après l’annonce du jeu, Capcom a fait connaître Monster Hunter Wilds à un large public dans le monde entier, en présentant le titre lors d’événements mondiaux consacrés au jeu vidéo et en organisant un test bêta ouvert en ligne pour donner à de nombreux joueurs une chance de l’essayer, tout en fournissant des mises à jour sur les informations du jeu via des événements en ligne tels que Monster Hunter Wilds Showcase. Grâce à ces initiatives mondiales continues, Monster Hunter Wilds a suscité un enthousiasme massif et a atteint 8 millions d’unités vendues en 3 jours, le record le plus rapide jamais atteint par un jeu dans l’histoire de Capcom.





