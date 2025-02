Monster Hunter Wilds : lancement historique et un jour de congé offert chez les développeurs du jeu Palworld

Un record historique pour la licence qui dépasse très largement les chiffres de Monster Hunter World et Monster Hunter Rise qui avaient enregistré respectivement 334 000 et 231 000 joueurs en simultané sur Steam le jour du lancement. C'est donc la preuve que le phénomène est désormais mondial et que les performances de Monster Hunter World en 2018 risque de se réitérer, lui qui a fini sa course à plus de 28 millions de ventes. Bien sûr, il va falloir quelques jours pour mesurer les retombées commerciales du jeu de Capcom, avec notamment les chiffres sur PS5 et Xbox Series.Si Monster Hunter est désormais un événement imparable en Occident, au Japon, le titre de Capcom a atteint un seuil religieux depuis bien longtemps, et il n'est pas rare d'entendre que des sociétés donnent des jours de congés à ses employés pour qu'ils puissent jouer à Monster Hunter à chacune des sorties. Cette fois-ci, c'est le studio Pocket Pair, les développeurs de Palworld, qui a décidé de faire de ce vendredi 28 février 2025 un jour off pour justement permettre de profiter de Monster Hunter Wilds sereinement. On rêve maintenant de ce genre d'initiatives en France...