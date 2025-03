Monster Hunter Wilds : Mizutsune, Rey Dau Alpha Suprême, Zoh Shia et un Grand-Camp dans la 1ère mise à jour gratuite...

Un mois déjà que Monster Hunter Wilds est sorti et qu'il a pulvérisé des records de ventes, et Capcom a l'intention de ne pas rester les bras croisés. Comme prévu, un Monster Hunter Showcase était prévu en cette fin de journée pour nous donner en quelque sorte un feuille de route sur ce qui nous attend dans les prochains mois. Il faut dire que le jeu, aussi excellent soit-il, a besoin de contenu pour tenir sur la durée, et surtout contenter les vétérans de la saga, toujours très avides de nouveautés. Qu'ils se rassurent, cette première mise à jour gratuite prévue pour le 4 avril prochain permettra d'affronter le Léviathan Mizutsune sur les Terres interdites. Pour ce faire, il faudra être rang de chasseur 21 pour pouvoir l'affronter et sinsi débloquer la mission de chasse au Mizutsune en parlant à Kanya dans la Forêt écarlate. Les chasseurs ayant déjà dépassé le seuil rang 41 pourront croiser des Mizutsune alpha dans l'open world.









Pour les chasseurs niveau 50, il est possible de déclencher une quête événement avec un challenge bien plus relevé que la chasse aux monstres alpha, avec en guise de récompense un set d'armure Rey Dau Gamma. De même, il sera aussi possible d'aller chasser le Zoh Shia, le boss final du jeu, avec la possibilité de le croiser dans l'environnement pendant l'Éveil des wyvernes au niveau des Ruines de Wyveria. Cela permettra de récupérer des pièces de Zoh Shia pour des équipements de chasseur et de Palico de haut rang.







L'autre grande nouvelle, c'est que cet update introduira aussi le Grand-camp, qui n'est autre qu'un camp bien plus important que les précédents comme son nom l'indique. Une sorte de hub dans lequel on pourra s'adonner à des activités, comme le mini-jeu Bowling baril qui permet de récupérer des bonus et des accessoires supplémentaires. C'est aussi un lieu de festivité, de joie et de liesse, ce qui se traduit aussi avec la possibilité d'assister à des traditions du village de Suja, notamment écouter des chansons de la Diva. Chaque saison donnera naissance à une nouvelle célébration et tout cela démarrera avec le Festival de la concorde et la Danse des fleurs, qui se déroulera du 23 avril au 7 mai 2025. Pendant les festivals, l'apparence et les repas disponibles dans le Grand-Camp changeront, et les chasseurs pourront obtenir de l'équipement à durée limitée, des emotes, des décorations pour les Camp provisoires, et bien d'autres éléments encore. En plus des Quêtes Évènement saisonniers, et la plupart des Quêtes événement précédentes feront également leur retour. Le Rey Dau alpha suprême apparaîtra dans le cadre d'une Quête Événement vers la fin du festival du 30 avril au 21 mai 2025. Capcom précise d'ailleurs que pour débloquer le Grand-Camp se fait en parlant à Tetsuzan à Suja après avoir atteint le Rang de chasseur 16.







Les quêtes d'Arène, les quêtes Défi et Défi libre apparaîtront également à partir de la mise à jour du titre 1. Les quêtes Défis et les nouvelles quêtes Défi libres n'apparaîtront qu'à partir de la mise à jour 1 du titre en tant que Quêtes Événement limitée dans le temps. Les Quêtes Arène et les quêtes Défi peuvent être accomplies par un maximum de deux joueurs à l'aide d'un équipement prédéterminé. Les quêtes Défi libre ne sont soumises à aucune restriction d'équipement et peuvent être accomplies par des groupes de chasseurs allant jusqu'à quatre joueurs. Tous ces types de quêtes peuvent être accomplis en solo, en coopération dans le cadre du jeu multijoueur multiplateforme en ligne ou en utilisant des Chasseurs de soutien. Il sera possible de rejouer pour améliorer son chrono et gagner une place dans le classement pour obtenir des accessoires spéciaux en récompense. De nouvelles Quêtes Événement continueront d'apparaître sur le tableau de records d’Expédition et vous permettront de gagner des armures spéciales, d'augmenter rapidement votre rang de chasseur, de collecter des ingrédients de cuisine et bien plus encore.









Des emotes classiques font aussi leur retour en tant que DLC gratuit dans Monster Hunter Wilds, aux côtés du Pack DLC cosmétique 1 qui est proposé en tant qu'article autonome mais qui est aussi inclus dans l'édition Premium Deluxe et le Passe DLC Cosmétique. En plus de toutes les options cosmétiques pour chasseurs et Palicos, le Pack DLC Cosmétique 1 inclura également de nouvelles options d'équipement pour les campements temporaires dans les Terres Interdites. Une autre update est prévue pour la fin du mois de mai, incluant notamment une collaboration avec un autre titre de Capcom, une fonction permettant de voir les spécimens de vie endémique capturés, et quelques autres ajustements. Il faudra rester à l'affût pour plus d'informations concernant la deuxième mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds prévue cet été.