Monster Hunter Wilds : 10 nouvelles minutes de gameplay et les détails de la bêta ouverte

Capcom est lancé à pleine vapeur dans sa campagne marketing autour de Monster Hunter Wilds, dont la sortie le 28 février 2025 va constituer un événément majeur dans le jeu vidéo. Au-delà de son stand imposant à la Paris Games Week, l'éditeur japonais a pris la peine de se déplacer dans la capitale française pour prouver que le marché français est un territoire qui compte. Mais l'international est désormais au coeur de l'équation, surtout depuis que l'épisode World a permis aux joueurs occidentaux d'ouvrir les yeux sur cette série adulée au Japon. Un showcase a donc été organisé par Capcom, présentant de nouvelles images de gameplay, mais annonçant surtout l'arrivée d'une bêta ouverte sur PC, PS5 et Xbox Series, compatible cross-play ; pas de jaloux. Les participants recevront un accessoire spécial pour décorer leurs armes ou leur monture Seikret, ainsi qu'un pack d'objets utiles dans la version complète de Monster Hunter Wilds.





Le Bêta-Test public comprendra trois expériences distinctes : l'outil complet de création de personnage avec des données de création de personnage qui seront transférables dans le jeu complet à sa sortie, une séquence de scénario et une chasse libre au Doshaguma. La séquence de scénario permettra aux joueurs de découvrir la scène d'ouverture du jeu ainsi que des didacticiels dispensés pendant une chasse au Chatacabra. Dans la chasse au Doshaguma, les joueurs pourront poursuivre l'Alpha d'une meute de Doshaguma ou explorer les Plaines venteuses. L'épreuve de l'histoire et la chasse au Doshaguma peuvent être vécues en solo. Mais les joueurs peuvent aussi utiliser utiliser une fusée SOS pour créer un groupe de quatre joueurs maximum en ligne, ou appeler à l'aide des Chasseurs de soutien contrôlés par la machine.

Le Bêta-Test public de Monster Hunter Wilds aura lieu aux heures suivantes pour chaque plateforme :

PlayStation 5

Accès anticipé PlayStation Plus : 29 octobre à 04h00 (Heure française) - 31 octobre à 03h59 (Heure française)

Abonnés non PlayStation Plus : 1er novembre à 04h00 (Heure française) - 4 novembre à 2h59 (Heure française)

Xbox Series X|S : 1er novembre à 04h00 (Heure française) - 4 novembre à 02h59 (Heure française)

PC (Steam) : 1er novembre à 04h00 (Heure française) - 4 novembre à 02h59 (Heure française)

Vous savez tout.