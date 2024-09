Fatal Fury City of the Wolves : Cristiano Ronaldo arrive dans le jeu de SNK, et ce n'est pas une blague

L'annonce paraît surréaliste, mais pourtant elle est véridique : le footballeur Cristiano Ronaldo va débarquer dans Fatal Fury City of the Wolves. C'est sur ses réseaux sociaux (Twitter et Instagram) que la star portugaise a fait l'annonce, choquant au passage des millions de personnes. Pour le grand public qui ne connaît pas trop le jeu vidéo, le voir débarquer avec un alter ego en 3D, ça amuse, mais pour l'industrie et les initiés, le savoir dans le roster d'un jeu de baston SNK, ça n'a évidemment aucun sens.









Et pourtant, CR7 comme on l'appelle et l'ancien fabricant de la NeoGeo ont pourtant un point commun : l'Arabie Saoudite. Si Cristiano Ronaldo a rejoint le pays et le club Al-Nassr depuis janvier 2023, SNK a quant à elle été racheté par Mohamed Ben Salmane en 2022 à hauteur de 96,2%. Quand on sait que le Prince Héritier de l'Arabie Saoudite est un fan des productions SNK et qu'il doit également voué une certaine adoration pour Ronaldo, la collaboration était évidemment trop tentente. Pour l'heure, on ne sait pas vraiment comment cette collaboration va voir le jour, mais la vidéo teasing de Ronaldo annonce quand même qu'un joueur légendaire rejoint un jeu légendaire», tandis que le chiffre 7 apparaît juste après. On aperçoit ensuite les lettres C et R projetées sur l’écran géant du stade. La vidéo se conclut avec une porte en fer sur laquelle est écrit « Fatal Fury: City of the Wolves ». Il y a donc peu de doute quant à l'arrivée du Portugais dans le jeu, d'autant que ce dernier est aussi un amateur de sport de combat. Se voir donc dans un jeui de baston, c'était trop tentant...