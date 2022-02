Kirby et le monde oublié : présentation du Transmorphisme qui permet d'avaler des voitures

Même si Nintendo avait consacré un gros trailer le mois dernier pour Kirby et le monde oublié, ce dernier était tout de même présent pour le Nintendo Direct du 9 février 2022 afin de nous présenter une nouvelle feature du jeu : le Transmorphisme. Derrière ce nom un peu farfelu se cache une nouvelle aptitude, celle pour Kirby de pouvoir avaler d'énormes objets et du coup de profiter de leurs compétences. Par exemple, si Kirby avale une voiture, il pourra en faire usage et de se déplacer plus rapidement par exemple, mais aussi écraser les ennemis sans rien craindre. Si Kirby avale un distributeur de boissons, il peut balancer des canettes pour s'en servir de projectiles et éliminer plus rapidement les ennemis. Avaler un cône pour s'en servir pour transpercer le sol, c'est possible, tout comme gober un élévateur pour atteindre des plateformes inaccessibles, ou bien encore l'ampoule qui va permettre à la petite boule rose d'éclairer des zones sans lumière. Ces nouveaux pouvoirs ont été pensés pour permettre à Kirby de s'en sortir dans ce nouveau terrain de jeu plus ouvert et plus vaste.



La sortie de Kirby et le monde oublié est attendue pour le 25 mars prochain sur Nintendo Switch.