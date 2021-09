Kirby et le monde oublié : un monde post-apo à la The Last of Us, mais coloré

Nintendo voulait nous garder la surprise, mais l'annonce de Kirby et le monde oublié à fuiter quelques heures avant le coup d'envoi du Nintendo Direct du 24 septembre 2021. Et pour cause ! Pour la première fois, notre petite boule rose va se retrouver dans un monde post-apocalyptique, le genre d'endroit auquel Kirby n'est pas habitué. Alors certes, les immeubles sont abandonnés et envahi par la nature, mais le monde dans lequel notre héros va évoluer reste toujours aussi coloré. Comme à son habitude, Kirby sera capable d'avaler ses ennemis pour soit les recracher et s'en servir comme projectile, ou leur voler leurs pouvoirs. Le jeu promet d'être plus ouvert que les précédents et nous réserve des boss battles qui s'annoncent épiques, comme celui qu'on peut voir où Kirby doit affronter un gorille géant affublé d'une coupe à l'iroquoise. La sortie de Kirby et le monde oublié est prévu pour le printemps 2022, en exclu sur Nintendo Switch.