Test Kirby et le monde oublié : c'est un succès critique, voici toutes les notes dans le monde

JEUXACTU : note et test à venir

Player 2 : A

Destructoid : 9.5/10

Wccftech : 9.5/10

Atomix : 9.1/10

PC Games : 9/10

Vooks : 9/10

Daily Star : 9/10

GamesRadar+ : 9/10

PlaySense : 9/10

Game Informer : 9/10

Arejugones : 9/10

Nintendo Life : 9/10

Screen Rant : 9/10

Shacknews : 9/10

The Sixthaxis : 9/10

Meristation : 8.6/10

JV : 17/20

Press Start Australia : 8.5/10

Game Pro Germany : 8.5/10

Gamergen : 17/20

SpazioGames : 8.2/10

NME : 8/10

Inverse : 8/10

Everyeye.it : 8/10

VG24/7 : 8/10

IGN : 8/10

COGconnected : 8/10

Stevivor : 8/10

Power Unlimited : 7.5/10

Gamer.nl : 7.5/10

CG Magazine : 7.5/10

GRYOnline.pl : 7/10

Metro Game Central : 7/10

AusGamers : 6.5/10

Gamekult : 6/10

Dans 2 jours, les possesseurs de Nintendo Switch vont pouvoir mettre la main sur le nouveau Kirby, sous-titré "et le monde oublié", avec ses airs d'univers post-apo où la nature a repris ses droits. La presse spécialisée a depuis quelques minutes rendu son verdict sur ce titre qui offre un gameplay et des zones plus ouvertes façon Super Mario Odyssey. C'est donc une nouvelle façon d'aborder les choses et vraisemblablement, ça fonctionne bien. Les avis sont assez unanimes, Kirby s'est parfaitement adapté à cette structure plus vaste, tout en gardant ses fondamentaux avec la possibilité pour la boule rose de se transformer et obtenir des pouvoirs différents. Sur Metacritic, Kirby et le monde oublié obtient donc la note moyenne de 85% pour 65 reviews recensées , avec énormément d'avis très positifs. Voici d'ailleurs un extraits de toutes les notes obtenues dans le monde.