Kirby et le monde oublié : un trailer de lancement qui récapitule tout le gameplay

Nous sommes le vendredi 25 mars 2022, le soleil est de retour, le beau temps aussi, le printemps donne clairement le sourire et c'est aussi la sortie de Kirby et le monde oublié. Premier épisode à changer sa structure avec des zones plus ouvertes et un gameplay plus libre à la manière de Super Mario Odyssey, Kirby et le monde oublié se fend donc d'un trailer de lancement. Plutôt conséquent puisqu'il fait plus de 2 minutes, il reprend dans les grandes lignes les nouveautés de gameplay apportées par ce changement de paradigme. Le titre se distingue aussi par son monde ravagé, un peu post-apo mais ambiance mignon Nintendo tout de même, et nous fera découvrir différents paysages comme d'habitude. L'autre grande particularité du jeu, c'est que Kirby va pouvoir avaler des objets énormes et les utiliser comme armes ou moyens de transport. Notre test arrivera dans les prochains jours, nous venons à peine de recevoir le jeu de la part de Nintendo...