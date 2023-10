Les Fourmis : un premier trailer de gameplay sous Unreal Engine 5, c'est prometteur

Un an et demi après son annonce par Bernard Werber sur sa page Facebook, et 10 mois après les premières images, le jeu vidéo Les Fourmis de Microids se laisse enfin découvrir à travers une première vidéo de gameplay. L'occasion de découvrir les graphismes de ce titre qui tourne sous Unreal Engine 5, le premier du catalogue Microids. Développé par le studio Tower Five, qui avait géré la grosse mise à jour de XIII après son lancement catastrophique, Les Fourmis sera un mélange entre jeu de stratégie en temps réel, un soupçon de Pikmin et surtout une plongée au coeur d'un écosystème microscopique en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. Le joueur incarnera une fourmi parmi tant d'autres dans une colonie qui va tenter de prospérer dans un monde forcément hostile. On incarnera 103 683ème fourmi, qui va tout faire pour aider sa colonie. On nous promet des batailles stratégiques entre plusieurs types d'insectes (coccinelle, mante religieuse, escargot et d'autres espèces de fourmis). Sortie attendue pour 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.