Les Fourmis : Bernard Werber & Microids à l'assaut de l'Unreal Engine 5 pour un rendu photo-réaliste

Microids a eu une fin d'année 2023 particulièrement difficile, avec pas mal de déceptions et quelques jeux assez mauvais également. L'éditeur français panse encore ses plaies, mais va continuer à consolider sa nouvelle philosophie adoptée en 2020, qui est de proposer de meilleurs jeux que par le passé. Parmi les titres de son catalogue qui méritent qu'on s'intéresse avec intérêt, il y a Les Fourmis, un jeu annoncé il y a déjà deux ans et qui marque la collaboration avec le célèbre écrivain Bernard Werber. Oui, il y a déjà eu un jeu vidéo basé sur ses écrits au début des années 2000, mais c'était il y a 24 ans. Le jeu vidéo a évolué, les techniques de développement aussi et surtout le rendu aujourd'hui approche le photo-réalisme. C'est à partir de ce postulat que le jeu Les Fourmis développé par le studio français Tower Five pour Microids va voir le jour. J'avais pu jouer une dizaine de minutes en 2022, quelques semaines après son annonce dans les studios de Microids, mais depuis, le jeu a considérablement évolué. Il y a quelques semaines, le jeu a été présenté à la GDC 2024 de San Francisco. Quelques médias triés sur le volet qui étaient sur place ont pu jouer à une démo, tandis qu'en France, c'est le copain Julien Chièze qui a eu l'exclusivité française de mettre ses mains dessus. Mais depuis cette nuit, on a de nouvelles informations croustillantes, puisque la conférence de la GDC 2024 a été rendue publique, avec Renaud Charpentier, le fondateur de Tower Five et Game Director sur le jeu, qui nous explique ce qui nous attend dans ce titre qui tourne sous Unreal Engine 5 et qui s'annonce déjà comme une vraie claque visuelle.

S'il y a bien un aspect sur lequel tout le monde est assez unanime sur le jeu 2024 des Fourmis, ce sont ses graphismes, son rendu visuel, absolument incrediblé. Je vous laisse admirer par vous-même, c'est absolument impressionnant. Il faut dire que le studio français Tower Five, basé à La Rochelle, s'est donné les moyens de ses ambitions pour donner vie à cet univers qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Oui je sais, il y a eu Grounded récemment, mais c'était des humains à taille d'insectes qu'on dirigeait, pas des fourmis. Toujours est-il qu'il y a un mot qui revient sans cesse de la la bouche des journalistes qui ont pu tester le jeu, c'est photo-réaliste. Et quand on écoute Renaud Charpentier, le game director du jeu, c'est assez logique, puisque les développeurs voulaient un rendu réaliste, proche des documentaires proposés par la BBC, malheureusement sans la voix off de David Attenborough. Je sais d'ailleurs que Microids et Tower Five ont essayé de l'avoir, mais ça n'a pas abouti.







OBJECTIF PHOTO-RÉALISME





Pour obtenir un rendu photo-réaliste, les développeurs ont opté pour la technique de la photogrammétrie, qui a été un vrai challenge pour le studio rochelais puisque cela a un impact considérable pour le développement. Cela signifie beaucoup de polygones et des textures ultra détaillées à afficher, impliquant aussi un gestion de l'éclairage global très poussée aussi. L'autre défi pour le studio français, c'est que leur jeu est un mélange de jeu d'aventures, de jeu de stratégie, avec une composante multi online, ce qui complique encore plus la chose. C'est là que le choix de l'Unreal Engine 5 s'est imposé de lui-même. En 2021, les développeurs avaient accès à la version bêta du moteur d'Epic Games qui pouvaient déjà prendre en compte tous ces éléments nécessaires pour que le jeu prenne vie.







Mais un autre obstacle s'est dressé sur le chemin des développeurs. Pour un jeu normal, aucun souci, sauf que dans le cadre d'un jeu sur les Fourmis où tout est décuplé en termes de taille, il fallait créer des assets et des textures en résolution 8K et un tel rendu, bah ça demande de la mémoire, chose que les consoles ne peuvent pas étendre à l'infini. Gros vent de panique au sein de Tower Five qui a rapidement retrouvé ses esprits et s'est souvenu qu'il y a une techno qui tourne sous Unreal Engine, depuis la version 4, c'est le système de virtual texturing, qui permet au moteur de choisir ce qu'il doit afficher en résolution basse ou haute. Je vous passe les détails techniques et les problèmes rencontrés avec ce système que Renaud Charpentier a partagé lors de la GDC, mais après des semaines de test, ils ont juste changer le code source C++ pour arriver à adapter le système à ce qu'ils souhaitaient. Renaud Charpentier s'est même permis une petite analogie avec Stanley Kubrick qui a dû adapter son matériel techniques à ses intensions cinématographiques lors du tournage de Barry Lyndon, histoire de nous rappeler que le jeu vidéo, c'est aussi du crafting, de l'apprentissage au quotidien avec les outils qu'on a à disposition.







Résultat, on a un jeu qui est visuellemement magnifique, qui a bluffé tous les journalistes qui ont pu y jouer, mais évidemment, il faut aussi que le gameplay suive derrière. Là aussi, Tower Five et Microids ont eu une approche commune, qui a été claire et précise dès le départ : il faut plaire au plus grand nombre, et pour un jeu qui intégère des élément de RTS, c'est déjà une épine dans le pied. Bah oui, il faut quand même rappeler que le jeu est adapté des romans de Bernard Werber, écoulés à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde, traduites en 35 langues différentes, donc ouais, le jeu de stratégie en temps réel, c'est plus niche que mainstream.



RENDRE LE RTS MAINSTREAM



Du coup, la bonne idée a été d'en faire un mix entre RTS et jeu d'aventure narratif où l'on contrôle une fourmi bien précise, la fourmi immatriculée 103 683 et qui va se démener pour aider sa colonie. Les différentes vidéos nous l'ont montré à plusieurs reprises, il y aura de l'action à travers des batailles stratégiques entre plusieurs types d'insectes : coccinelle, mante religieuse, escargot, scarabée, les punaises eurasiatiques, les fameux pyrrhocores qu'on appelle plus communément gendarmes, mais aussi d'autres espèces de fourmis. Bref, il y aura des embrouilles entre insectes et j'ai personnellement hâte de voir comment tout cela va être géré, sachant qu'on nous promet des centaines et des centaines d'unités qu'on va pouvoir gérer dans le jeu. Il est aussi possible d'explorer librement les environs de la colonie et même de discuter avec d'autres fourmis, elles aussi nommées par leur numéro de naissance. Je ne sais pas comment les intéractions entre les fourmis sont mises en place, mais certains journalistes parlent d'humour décalé, avec un côté très humain. Intéressant... De toutes les façons, si le jeu se base sur les oeuvres de Bernard Werber, c'est assez logique en vrai.







Puisque Les Fourmis est un jeu qui va mélanger aventure et stratégie, et que c'est avant tout le public consoles de salon qui est visé, les développeurs de Tower Five ont aussi adapter le gameplay aux manettes. Leur titre doit être accessible et les commandes simples à gérer avec un pad classique. En fait, on peut distinguer le gameplay de deux façons : la partie où l'on dirige notre fourmi en temps réel, et la seconde où il faut gérer sa colonie à travers des mécaniques propres aux RTS. Quand on est à la 3è personne, on dirige donc notre fourmi qui est capable d'avancer tranquillement, de sprinter aussi, sachant qu'en allant plus vite, notre fourmi perd en stabilité. Si notre insecte s'accroche à toutes les parois, même verticales, elle est aussi capable de sauter et donc de faire des bonds pour atteindre des lieux qui paraissent pourtant inaccessibles. C'est la partie évidemment saugrenue du jeu, puisqu'une fourmi ne saute pas, à moins que j'ai raté un truc. Mais soit, on accepte, puisqu'on est aussi dans un jeu vidéo et que l'aspect RTS, c'est tout aussi surréaliste.







GAMEPLAY MANETTE AVANT TOUT



A en croire d'ailleurs les journalistes qui ont pu tater le jeu, notamment Julien Chièze, les commandes à la manette pour lancer les tâches sont simples d'accès et de compréhension. Le but du jeu est d'étendre sa colonie, à travers des zones distinctes et donc de créer des nids. Chacun de ses nids dispose de ses capacités, différentes selon des codes couleurs. Rouge pour créer ses unités, sachant qu'il existe trois types de fourmis à créer : guerrières qui attaque au corps-à-corps les ennemis, artilleuses qui tirent de l'acide à distance et ouvrières qui se concentrent sur le transport des ressources et des objets. Il y a aussi cette interface utilisateur des commandes qu'on voit pour la première fois. La zone Orange permet visiblement de gérer de l'économie, comme acheter des unités ou en construire. La zone violette se sont les défenses, les tourelles, le style des fourmis, la zone bleue permet de gérer les féromones et donc changer les aptitudes des autres fourmis de la colonie. Toutes ces mécaniques assemblées entre elle va permettre au joueur de diriger ses légions de fourmis et d'aller chercher des ressources pour étendre la colonie ou carrément attaquer les autres insectes.







Le jeu de Microids n'hésite pas à reprendre des mécaniques de Pikmin 4, notamment dans la gestion des commandes, puisque le joueur peut sélectionner un type de fourmi spécifique qu'ils souhaitent commander, ou carrément la légion entière. Il est donc possible de regrouper les types de fourmis entre eux ou de les diviser en équipes distinctes, ce qui me permet d'effectuer plusieurs tâches plus efficacement et de gérer jusqu'à sept meutes à la fois. Bien sûr, il va falloir faire attention aux environnements, qui peuvent devenir des obstacles ou des vrais dangers pour ces fourmis, notamment les points d'eau qui sont un vrai danger pour les fourmis, puisque si elles tombent dans l'eau, elles meurent direct. D'ailleurs, s'il y a un point négatif sur lequel on aimerait appuyer concerne les décors qu'on trouve un peu trop figé. Il n'y a pas de mouvement dans la nature, pas de brise de vent dans le feuillage, on a l'impression d'évoluer dans une toile de maître figée. Peut-être que d'ici la sortie, le jeu va évoluer, mais en tout cas, la maîtrise de l'éclairage est clairement un point fort du titre et j'espère que je pourrai y jouer un de ces quatre pour vous apporter mes impressions manettes en main.