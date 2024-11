Les Fourmis : un trailer de lancement aux graphismes somptueux !

103 683 qu'on va diriger et ainsi appliquer toutes les stratégies de combat, tout en générant des ressources. Les Fourmis, ou Empire of the Ants pour le titre anglais, est développé par Tower Five, un studio rochelais qui devrait prendre du galon dans les années à venir. Notre test des Fourmi est disponible à cette adresse.











Officiellement, c'est le 7 novembre 2024 que Les Fourmis sera disponible pour tout le monde sur PC, PS5 et Xbox Series. Sauf que les personnes qui ont précommandé le jeu ont droit à un accès anticipé dès aujourd'hui, le lundi 4. L'occasion pour Microids de publier le trailer de lancement et prouver que visuellement, l'Unreal Engine 5 parvient à faire des miracles. Mais il n'y a pas que les graphismes qui ont fait l'objet d'un soin tout particulier, le gameplay a lui aussi été pensé pour s'adapter aux besoin des joueurs sur consoles, avec des contrôles à la manette. La souris est remplacée par la fourmi