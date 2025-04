Les Fourmis : Microids dévoile les secrets de fabrication du jeu, direction la forêt de Fontainebleau

Sorti en novembre 2024, le jeu vidéo Les Fourmis fait partie des belles surprises de l'an passé. Avec sa plastique séduisante à base d'Unreal Engine 5 et son gameplay archi bien troussé à la manette pour un jeu de stratégie en temps réel, le jeu développé par Tower Five a permis de mettre en lumière le talent de ce studio rochelais que d'autres éditeurs ont sans doute commencé à convoité, surtout après les déboires financiers que connaît Microids depuis janvier 2025. Aujourd'hui, il est question de découvrir le making of du jeu, d'une durée de 16 minutes et qui permet de retracer la genèse de ce titre si inattendu au moment de sa sortie. Une vidéo qui dévoile les défis techniques et artistiques relevés par le studio Tower Five pour donner vie à cet univers microscopique, avec une immersion au cœur de la forêt de Fontainebleau.





Pour justement recréer fidèlement la forêt de Fontainebleau, les développeurs ont utilisé des techniques de photogrammétrie, scannant des éléments naturels tels que racines, souches d'arbres et rochers. Ces données ont ensuite été intégrées dans l'Unreal Engine 5, permettant une modélisation photoréaliste des environnements. Ce making-of met en lumière le travail minutieux et passionné des équipes de Microids et Tower Five, qui ont su allier fidélité à l'œuvre originale et innovations technologiques pour un résultat vraiment réussi. Pour visionner la vidéo complète du making-of, c'est juste ici :