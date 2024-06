Les Fourmis : on va pouvoir partir en guerre à dos d'escargot ! Le trailer de fou-furieux

103 683 que le joueur va se retrouver, avec pour objectif d'assurer la survie de sa colonie. En jeu, cela signifie créer des nids, se reproduire, se nourrir mais aussi se défendre face aux ennemis prédateurs prêts à dévorer les autres fourmis. Scarabée, gendarmes, chenilles, mantes-religieuses, oiseaux, autant d'adversaires à affronter, sachant qu'on va tout de même faire appel à des alliés pour partir en guerre. Grimper sur le dos, ou plutôt la coquille d'un escargot, pour aller envahir d'autres territoires, voilà l'une des promesses de ce jeu Les Fourmis qui a été développé sous Unreal Engine 5.4 par le studio français Fire Tower.



Ce nouveau trailer est aussi l'occasion pour Microids de révéler la date de sortie, fixée au 7 novembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.





C'est au lendemain d'un Xbox Games Showcase particulièrement réussi que Microids a décidé de communiquer sur son jeu phare de 2024 : LES FOURMIS. Adapté des romans de Bernard Werber, le jeu s'offre ce matin un trailer overview avec voix off pour accompagner et expliquer ce qu'on voit à l'écran. Et c'est aux commande la fourmi