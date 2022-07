Syberia fête ses 20 ans, Microids dévoile une vidéo rétrospective et lance son blog

2022 fête les 20 ans d'existence de la saga Syberia. Le dernier épisode en date, intitulé The World Before, est sorti en mars dernier et a permis à la série de renouer avec le succès critique. Il s'agit en sus du dernier opus écrit et dirigé par Benoît Sokal, emporté par un cancer le 28 mai 2021. Aussi, pour rendre hommage une dernière fois au créateur belge, Microids a décidé de faire une petite rétrospective en vidéo, afin de se remémorer l'évolution de la saga, mais aussi de son personnage principale : Kate Walker. On rappelle d'ailleurs que dans The World Before, Kate partage l'affiche avec un autre personnage : Dana Roze.C'est aussi l'occasion pour l'éditeur français de laisser un mot à la communauté Syberia, toujours aussi présente, par le biais de Elliot Grassiano, fondateur et COO de Microids.

Au milieu des années 90, la rencontre entre Benoît Sokal et Microids a donné naissance à L’Amerzone : Le Testament de L’Explorateur. Plébiscité par les joueurs et la presse pour son audace, son scénario et ses mécaniques avant-gardistes, ce titre a offert la possibilité à Benoît de continuer à développer son imaginaire dans le monde des jeux vidéo. Depuis maintenant 20 ans, c’est un véritable honneur de pouvoir proposer aux joueurs du monde entier de se plonger dans l’univers créé par Benoît, à travers les différents épisodes de Syberia.



Aujourd’hui toutes nos pensées vont vers cet artiste de talent, qui nous a quitté en 2021, ainsi que vers sa femme Martine et ses enfants Hugo et Jules, sans qui ces différents projets n’auraient pas pu être possibles. Il était important pour nous d’offrir aux fans cette vidéo qui revient sur les moments forts de cette saga culte du jeu vidéo.



Dans le même temps, Microids a annoncé également l'ouverture de Microids Backstage, un blog dédié entièrement aux coulisses concernant le développement et la création de ses jeux. Plusieurs fois par mois, Microids compte poster interviews, rencontres et dossiers sur les différentes productions Microids. On imagine que Paul Cuisset aura des choses à nous dire sur Flashback 2, tout comme Bernard Werber qui semble pressé de partager des choses sur le reboot du jeu "Les Fourmis" tiré de son best-seller.