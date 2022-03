Syberia The World Before : les développeurs rendent hommage à Benoît Sokal dans une émission spéciale

C'est aujourd'hui, vendredi 18 mars 2022, que sort le quatrième épisode de la grande saga qu'est Syberia, sous-titré "The World Before". Après 5 ans de développement, le studio Kaolabs - devenu Microids Studio Paris entre temps - a enfin livré sa copie au monde entier pour découvrir les dernières aventures de Kate Walker. On rappelle que l'histoire de Syberia The World Before reprend pile poil après ceux de Syberia 3, et va aussi nous permettre de découvrir un nouveau personnage : Dana Roze. C'est d'ailleurs elle qui est véritablement mise en avant dans le jeu, et même sur la jaquette, alors que son histoire se déroulera dans le passé, en 1944, dans une Europe touchée par la guerre. Le joueur pourra donc la contrôler et faire avancer l'histoire, en permutation avec Kate Walker qui va d'ailleurs débuter le jeu dans une prison russe.A l'occasion de la sortie du jeu, Lucas Lagravette (Game Director / Lead Writer) et Xavier Tual (Art Director) sont venus nous parler du jeu, de sa création, des enjeux, mais aussi cette difficulté à jouer avec le temps et deux personnages différents. Bien sûr, on en a profité pour évoquer le travail avec Benoît Sokal, décédé d'un cancer en Mai 2021, et qui laisse derrière un héritage important pour la suite de Syberia. Un hommage lui a d'ailleurs été rendu lors de cette émission spéciale, sachant qu'il avait aussi reçu un Pégase d'Honneur lors de la cérémonie la semaine dernière. Aux côtés des deux développeurs, on retrouve aussi Yannick Lefur, chef de produit sur le jeu et Maxime Geraci, PR Manager chez Microids. Quant à notre test, il est disponible dans nos colonnes depuis le 16 mars dernier