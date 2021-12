Syberia The World Before : Inon Zur (Fallout, Dragon Age) a composé la musique du jeu

Puisque Syberia : The World Before a été repoussé de plusieurs mois à la surprise générale, Microids a repris la campagne promotionnelle autour de son jeu d'aventure, et nous propose de découvrir les coulisses de la création des musiques. Première chose à noter, on se rend compte que c'est Inon Zur qui va s'occuper à nouveau des musiques du jeu. Connu pour avoir été le compositeur musicale de Syberia 1 et 2, Inon Zur s'est aussi fait connaître pour ses traveux sur d'autres jeux tels que Crysis, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, Dragon Age Origins et Dragon Age 2, ou bien encore Dragon's Dogma. La bande-son de Syberia : The World Before a été enregistrée à Budapest den présence du Budapest Film Symphony Orchestra et qui permettra de présenter une musique orchestrale complexe et mélodique, qui devrait faire voyager si tout va bien.

Je suis absolument ravi et fier de revenir pour la troisième fois dans le monde magique et évocateur de Syberia. C'est un univers très personnel pour moi puisque l'histoire touche, à de nombreux endroits, l'histoire de ma propre famille. Le merveilleux Benoît Sokal et l'équipe de Microids ont élaboré une histoire magistralement bien écrite qui m'a beaucoup plu, et la musique est née de mes émotions les plus profondes. J'espère vraiment que cette musique touchera les joueurs autant que je l'ai été lorsque j'ai découvert Syberia : The World Before.

Enfin, sachez que Emily Bear, pianiste de renommée internationale à seulement 20 ans, figure également sur l’album de Syberia et propose des notes de piano qui accompagnent les séquences du jeu.