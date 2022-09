Syberia The World Before : une date et une version spéciale pour les versions PS5 et Xbox Series

Sorti sur PC le 18 mars dernier, Syberia : The World Before prépare son arrivée sur consoles. Dans un communiqué fraîchement envoyé par Microids, on apprend que les versions PS5 et Xbox Series arriveront le 15 novembre prochain, le jeu étant désormais gold. Ce sera donc l'occasion pour un autre public de découvrir les dernières aventures de Kate et de Dana écrites par le regretté Benoît Sokal. D'ailleurs, pour marquer l'événement, Microids a prévu de commercialiser une édition spéciale anniversaire pour fêter les 20 ans de la série. Bien sûr, ceux qui ont un pouvoir d'achat plus important peuvent se tourner vers l'édition collector, plus intéressante au niveau des goodies. Les prix n'ont en revanche pas été communiqués.

Contenu de l’édition limitée "20ème anniversaire" :

Le jeu complet

Un media book célébrant les 20 ans de Syberia

Image





Contenu de l’édition collector :

Le jeu complet

Un boitier métal

Une figurine ajustable de Kate & Dana (trois configurations)

Un artbook

Une boite à musique

Une carte de Vaghen

Une lithographie exclusive

Un porte-clés

Un set de cartes postales

Le script digital du prologue

La bande originale digitale

Une boite collector