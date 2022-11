Syberia The World Before : le jeu est dispo sur Xbox Series et PS5, un trailer et une grosse édition collector

À noter que Syberia : The World Before fait également l'objet d'une édition 20e Anniversaire. Cette dernière contient le jeu complet ainsi qu'un media book revenant sur les vingt ans de la saga.On rappelle que notre test du jeu (il est sorti le 18 mars dernier sur PC) est accessible via cette adresse , et que la Xbox One, la PS4 et la Nintendo Switch ne seront pas servies avant 2023.