Syberia The World Before : on y a joué en avant-première, nos impressions

L'aventure débute au printemps 1937, alors qu'une jeune fille nommée Dana Roze cherche à se rendre sur la place principale de la ville de Vaghen. La saga Syberia aurait-elle abandonné son héroïne habituelle ? Il n'en est heureusement rien. Le jeu alterne en réalité des séquences du passé où l'on incarne ce nouveau personnage, et d'autres plus contemporaines où l'on reprend la main sur Kate Walker. Cette double temporalité a l'avantage de varier les situations et d'enrichir l'univers uchronique de Benoît Sokal, qui se montre d'ailleurs à la fois étrange et familier. Les tramways et cafés de Vaghen évoquent clairement les villes d'Europe centrale et de l'est, mais les conducteurs automates et les ordinateurs cathodiques aux faux airs de postes de radio d'antan indiquent quant à eux que nous avons bel et bien affaire à un univers parallèle. The World Before détourne également l'Histoire, puisque les séquences se déroulant dans le passé nous placent face à l'Ombre Brune, un parti national-socialiste dont le logo rouge blanc et noir vous rappellera forcément quelque chose. Il faudra vérifier lors du test final si ce scénario ne tombe pas trop dans les clichés mais, en attendant, on peut d'ores et déjà tirer notre chapeau aux développeurs pour le travail effectué sur les décors.







Extrêmement élégante, la direction artistique met en valeur une architecture riche et convaincante. Le tout premier chapitre du jeu s'achève d'ailleurs sur une séquence musicale qui ne manque pas de classe. Gigantesque piano d'inspiration steampunk, automates musiciens jouant sur divers instruments à cordes et à vent, oiseaux mécaniques sortant des bâtiments et simulant leur envol, et grande et belle place entourée d'immeubles et de monuments détaillés participent au plaisir des yeux et des oreilles. Cependant soyez prévenus que les graphismes ne brillent pas en permanence. Si les décors s'en sortent avec les honneurs (pour des raisons artistiques plus que techniques d'ailleurs), la modélisation et l'animation des personnages paraissent assez vieillottes. Et certains plans de caméra commettent quelques faux pas, en se rapprochant à l'excès de certaines textures trop peu détaillées pour être vues d'aussi près.







BON FOND ET PETITE FORME ?