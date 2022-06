Syberia The World Before : une édition collector avec une double figurine, voici tous les détails

Syberia : The World Before n'est pour le moment sorti que sur PC et en version digitale. Mais que les amoureux de belles boîtes se rassurent, Microids a bien l'intention de commercialiser le jeu sur d'autres supports et en version physique également. Mieux, une édition collector est même prévue avec figurine de Kate et Dana, les deux protagonistes de cet épisode. Il faudra cependant être patient avant de pouvoir mettre la main dessus puisqu'on apprend que c'est en novembre prochain que ce collector sera disponible. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est qu'il sera disponible également sur PS5 et Xbox Series, ce qui signifie que les versions consoles arriveront à cette date également. Avant de vous détailler le contenu de ce collector, on précise que Syberia The World Before avait récolté un