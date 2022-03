Syberia The World Before : Microids lâche le trailer de lancement, doublé en VF

Il reste encore 8 jours avant la sortie de Syberia : The World Before, mais Microids a décidé qu'il était temps de partager le trailer de lancement du dernier jeu de Benoît Sokal, décédé des suites d'un cancer en mai 2021. Dans ce quatrième épisode, deux timelines vont se mélanger, celle de Kate Walker qui se déroule de nos jours et celle de Dana Roze, qui se situe en 1944. Quel est le lien qui unité les deux personnages ? C'est évidemment le twist final de cette aventure qui nous permettra de jouer avec les deux héroïnes. Très porté sur la narration, Benoît Sokal a aussi promis des nouveautés dans cet épisode, avec notamment plus d'exploration, des énigmes un plus corsées et un système d'aide en cas de difficulté. Visuellement plus impressionnant que les précédents Syberia, ce World Before est particulièrement attendu par les fans de la série. Sortie calée au 18 mars 2022 sur PC, et un peu plus tard sur consoles.