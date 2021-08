Syberia The World Before : un nouveau trailer et une date de sortie avec une exclu temporaire

Voilà quasiment un an que nous étions sans nouvelle de Syberia The World Before et Microïds a décidé de lâcher un peu de biscuit autour du prochain jeu signé Benoit Sokal, lui qui nous a quittés en mai dernier des suites d'un cancer. On sait désormais que le jeu arrivera le 10 décembre 2021, mais uniquement dans sa version PC, puisque les joueurs consoles devront patienter quelques mois supplémentaires, le titre étant prévu pour 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. En plus de ces infos, nous avons droit à un nouveau trailer qui rappelle que cette nouvelle aventure sera à cheval entre passé et présent, ce qui nous permettra de prendre les commandes d'un personnage autre que Kate Walker. Cette fois-ci, on fera connaissance avec Dana Roze, une jeune fille de 17 ans qui vit à Vaghen dans les années 1937. Dans Syberia : The World Before, deux temporalités sont mis en parallèle, sachant que les événements ne se dérouleront pas sur le même continent non plus. Bref, de quoi varier les propos et les environnement aussi. Un mot pour finir sur la bande-son qui a été composée par Inon Zur, qui avait déjà travaillé sur Syberia 3 et qui sera épaulé par Emily Bear. Vous savez tout.