Benoît Sokal, auteur de BD et créateur de Syberia, est mort à l'âge de 66 ans

C'est une bien triste nouvelle que nous avons appris là : Benoît Sokal, auteur de bandes-dessinées, mais aussi créateur de jeux vidéo tels que Syberia ou bien encore l'Amerzone, est décédé le 28 mai 2021 à l'âge de 66 ans. L'homme était malade depuis quelques années maintenant et il laisse derrière lui un héritage marquant dans la BD belge. C'est bien évidemment Les Enquêtes de l’inspecteur Canardo qui le fait connaître, un détective "canard" vêtu d'un trench-coat un peu crade, clope au bec, bouteille de whisky dans la poche, et flegme à la Colombo. On se souviendra aussi des 3 tomes de Kraa, tandis que du côté jeu vidéo, c'est Syberia qui lui vaut une grande popularité. Mais c'est avec L'Amerzone (1999) qu'il se fait connaître des joueurs et qui lui permettra aussi d'avoir une relation étroite avec l'éditeur français Microïds, avec lequel il produisait le quatrième épisode de Syberia, sous-titré "Le Monde d'Avant". On ne sait pas trop si Benoît Sokal avait terminé son travail sur le jeu, mais une chose est sûre, la sortie de ce titre-là aura bien sûr une saveur bien particulière. Nous avons pu rencontrer Mr Sokal à de nombreuses reprises, mais c'est sans doute son droit de réponse concernant L'Île Noyée en 2007 qu'on gardera en mémoire.