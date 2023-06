Syberia : une série animée va voir le jour, Microids donne des détails

Les annonces vont bon train du côté de Microids qui vient d'annoncer le lancement de la production d'une série animée autour de la licence Syberia. L'éditeur français a fait appel au studio "What The Prod" qui travaille en ce moment sur le prochain long métrage de Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville), et développe aussi un Biopic sur la vie de Marcel Pagnol : « Marcel et monsieur Pagnol ». Ensemble, ils vont donc donner vie aux aventures de Kate Walker à travers un nouveau medium, qui permettra ainsi de conquérir un nouveau public. On ne sait pas si Benoit Sokal a été impliqué de loin ou de pr-s au projet avant son décès, mais le monde qu'il a créé il y a plus de 20 ans va pouvoir repartir vers de nouveaux horizons. Il faut dire que la série se prête beaucoup à l'animation, avec différents environnements qui invitent au voyage, sans oublier l'aspect plus fantaisiste par moments. Chez Microids, on se réjouit évidemment d'un tel partenariat.

"C'est un véritable plaisir de voir Syberia prendre vie sous la forme d'une série animée. Nous sommes ravis de nous associer à What the Prod pour offrir aux fans une expérience visuelle exceptionnelle qui capture l'essence même de cette licence emblématique. Cette série sera une nouvelle occasion pour les joueurs et les nouveaux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir l'univers fascinant de Syberia." déclare Elliot Grassiano, fondateur et COO de Microids, tandis que les ayant-droits de la famille Sokal exprime également leur joie de voir l'héritage créatif de Benoit Sokal perdurer d'une manière différente. "Mon mari aurait été honoré de voir son œuvre se développer sous la forme d'une série animée. Il a créé un monde magique et intemporel avec Syberia, et je suis ravie que de nouveaux publics puissent désormais y accéder à travers cette adaptation inédite", avance Martine Sokal, veuve de Benoit Sokal.

Pour le moment, on ne sait pas à quel stade en est cette collaboration, ni même le style qui ser choisi pour mettre sur pied cette série animée, mais il est écrit que l'oeuvre sera à destination des jeunes adultes.