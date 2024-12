Les Fourmis : Microids dévoile une roadmap qui va durer toute l'année 2025

Les Fourmis de Microids et de Bernard Werber n'a peut-être pas eu la chance de faire partie des nominés au GOTY cette année, mais il fait clairement partie de nos coups de coeur de 2024. Le jeu bénéficiera par ailleurs d'un gros suivi pour l'ensemble de l'année prochaine, puisque l'éditeur français vient de révéler la roadmap qui va démarrer au printemps 2025 et se terminer à l'hiver prochain. Au programme, de nouveaux modes de jeu, des nouvelles unités, des nouveaux pouvoirs, des cartes inédites et même des factions supplémentaires, sans oublier un mode Photo qui viendront enrichir un contenu déjà fort intéressant. Microids et Tower Five précisent que le jeu bénéficiera aussi d'optimisation, histoire d'améliorer la technique, même si au démeurant, tout semble déjà nickel depuis le lancement. Dans le même temps, Microids a publié un nouveau trailer, celui qui met en avant les plus grosses citations de la presse. Jeuxactu est dedans, forcément.