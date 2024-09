Les Fourmis : Microids bombe le torse et balance 8 min de pur gameplay sous Unreal Engine 5

Alors qu'une délégation française de Microids est partie au Japon pour le Tokyo Game Show 2024, afin de faire la promotion du made in France côté Rosa Parks, une nouvelle vidéo pour le jeu Les Fourmis vient de tomber en cet après-midi forte en annonces. Pas moins de 8 minutes de pur gameplay, sans fioritures ni même aucune voix off pour essayer d'expliquer ce qui se passe à l'écran, l'idée était de nous immerger dans cet univers repris des romans de Bernard Werber. L'occasion déjà de profiter de la belle réalisation du jeu, premier d'ailleurs à utiliser l'Unreal Engine 5, mais aussi de voir comment s'articule le gameplay. Une séquence de la vidéo permet de constater que notre fourmo 103 683 va pouvoir communiquer et discuter avec les autres membres de la colonie. Ensuite, c'est parti pour l'exploration dans ce monde de géants, la création du nid et enfin un combat avec des termites. Difficile d'aller plus loin dans les explications, tant les options de gameplay s'affichent à l'écran et sans qu'on ne puisse comprendre réellement chaque fonctionnalité. Il faudra attendre le 7 novembre prochain pour savoir si le jeu tient la route et en attendant, on peut vous donner des détails sur l'édition Steelbook du jeu.





Découvrez l’édition limitée du jeu :