Horizon Zero Dawn : un remaster va arriver sur PS5 et PC, les joueurs se demandent l'intérêt

Le sobriquet de console à remakes et remasters pour la PS5 va prendre plus d'ampleur avec cette fuite en provenance de l'ESRB, l'organisme de classification des jeux aux États-Unis, qui certifie qu'un certain Horizon Zero Dawn Remastered est sur le point d'arriver sur PC et PS5. Le jeu est en effet listé dans ses colonnes, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les joueurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup se demandent l'intérêt d'un tel remaster quand on sait que le jeu est sorti en 2017 sur PS4, puis en 2020 sur PC. Mais il n'y a pas de petites économies et Sony Interactive Entertainment sait pertinemment que les remasters permettent de se faire des sousous dans la popoche sans trop d'effort. De quoi patienter avant un véritable troisième épisode, sans doute en cours de développement chez Guerrilla Games...