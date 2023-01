Horizon Zero Dawn : le remaster PS5 refait parler de lui, des indices sur son développement

Des rumeurs autour d'un remaster PS5 de Horizon Zero Dawn circulent depuis le début du mois d'octobre , mais depuis, l'affaire n'avait pas refait surface. C'était sans compter sur les indiscrétions d'un certain Colin Moriarty, bien connu pour ses insights PlayStation, qui s'est laissé aller à quelques confidences lors du podcast "Sacred Symbols" (accessible uniquement sur Patreon via un paywall) dans lequel il se permet de revenir sur ce remaster qui a fait couler beaucoup d'encre lors des premiers bruits de couloir. Selon Colin Moriarty, ce n'est pas Guerrilla Games qui serait à l'oeuvre sur cette version restaurée PS5, mais un autre studio interne de chez Sony Interactive Entertainment. S'il ne donne aucune précision sur l'identité des développeurs, il permet en revanche de réveiller les consciences sur l'intérêt de réaliser un remaster d'un jeu sorti en 2017 sur PS4 et avec une technique déjà irréprochable.

On s'imagine tous que c'est Guerrilla qui est en train de faire le remake d'Horizon Zero Dawn, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'est dans une autre équipe.



Il ne serait pas surprenant que Guerilla Games ne soit pas impliqué dans ce remaster / remake, étant donné que le studio travaille actuellement sur l'extension majeure de Burning Shores pour Horizon 2 Forbidden West, ainsi que Horizon : Call of the Mountain prévu sur PSVR 2 et qu'il co-développe avec un autre studio. D'après les informations qui sont déjà sortis, cette mise à niveau visuelle de Horizon Zero Dawn sur PS5 serait accompagnée d'améliorations techniques, comme l'affichage en 4K natif, le 60 images par seconde et plein d'options d'accessibilité en plus. Pas sûr que cela soit vraiment primordial...