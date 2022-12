Horizon : Guerrilla Games confirme l'arrivée d'un MMO, voici les 1ers détails

Les rumeurs début novembre qui annonçaient un MMO dans le monde de Horizon étaient donc vrai. Dans un tweet visant à mettre en avant des offres d'emploi, Guerrilla Games officialise ce jeu Horizon multijoueur développé en interne, mais aussi avec l'aide de studios extérieurs. Le studio néerlandais cherche une quarantaine de développeurs motivés pour rejoindre cette nouvelle aventure qui se différenciera des aventures solo d'Aloy. "Nous continuons de créer des aventures épiques en solo pour Aloy. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle équipe interne est en train de développer un projet en ligne séparé prenant place dans l'univers d'Horizon. Avec un nouveau casting de personnages et un look stylisé unique, les majestueuses étendues sauvages d'Horizon se laisseront explorer entre amis", voilà ce que décrit l'annonce qui a bien décidé d'user la licence Horizon à tous les niveaux. Entre le jeu principal, la version VR et désormais le MMO multi, le studio semble avoir jeté son dévolu complet sur cette licence. Espérons tout de même que d'autres IP soient en cours de réflexion au sein de la société néerlandaise, histoire de varier quand même les plaisirs...





Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon



It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV