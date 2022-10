Horizon Zero Dawn : un remaster PS5 serait en préparation avec plein d'options nouvelles

Alors que Sony Interactive Entertainment vient à peine de commercialiser le remake de The Last of Us il y a quelques semaines, voilà qu'une rumeur vient de surgir de nulle part, annonçant que le constructeur japonais est actuellement en train de préparer un remaster du premier Horizon Zero Dawn. C'est le site MP1st qui est le premier à divulguer cette information , attestant qu'elle provient d'une source proche du dossier, et qui a demandé de garder l'anonymat. Mais très rapidement, nos confrères de VGC (Video Games Chronicle) ont corroboré cette rumeur selon leurs propres sources. L'un comme l'autre expliquent que cette mise à jour technique sera l'occasion pour les développeurs de rajouter plein d'options d'accessibilité, comme c'est le cas dans les récentes productions PlayStation. Evidemment, côté technique, on pourra compter sur un affichage de meilleure qualité, un frame-rate plus poussé et d'autres ajouts qui n'existaient pas lors de la sortie du jeu sur PS4. D'aucuns rappelleront que Horizon Zero Dawn avait déjà reçu une mise à jour pour s'adapter à la sortie PS5, permettant de proposer un affichage 4K et un frame-rate à 60 images par seconde, ce qui nous laisse songeur quant à la légitimité de ce remaster. Peut-on y voir une envie de lier ce remaster au jeu multijoueur coop dont il est question depuis plusieurs mois en rumeurs ? Avec cette volonté pour Sony de développer ses IP vers des jeux-services, il n'est pas interdit que ce remaster PS5 soit là pour donner un coup de boost à cette nouvelle stratégie. On attend que Sony Interactive Entertainment confirme ou infirme cette rumeuyr nocturne.