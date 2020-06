Horizon Zero Dawn : l'évolution du jeu, du prototype de 2011 à la version finale de 2017, des changements importants

On le sait tous, avant qu'un jeu ne sorte dans le commerce, ce dernier passe par différentes étapes de production et de prototypage. Entre les premières esquisses et le rendu final, c'est souvent le jour et la nuit. Le cas de Horizon Zero Dawn vient d'ailleurs d'être rendu public grâce à la vidéo de Nixian, qui propose de découvrir l'évolution du jeu de 2011 à mars 2017, date de sortie du titre sur PS4. On constate que les développeurs de Guerrilla Games étaient partis sur un autre délire en 2011, puisque le personnage principal n'était en aucun cas notre chère Aloy, mais un soldat de sexe masculin, encapuché et surtout disposant d'un arsenal de guerre extrêmement puissant. Fusil M16, bazooka, de l'artillerie lourde pour éliminer ce qui ressemble à un T-Rex mécanique sous forme de cubes géométriques.



Il faudra attendre l'année suivante, en 2012, pour observer le changement radical du protagoniste. Aloy est désormais visible, et sa longue chevelure rousse et épaisse rappelle forcément Merida, l'héroïne de Brave, le film d'animation de Pixar, sorti justement la même année, en 2012. On constate aussi qu'à l'époque, Aloy dipose d'un véritable cheval, et non d'une monture mécanique. Au fil des années, le studio Guerrilla Games a fait évoluer son jeu, notamment visuellement, pour atteindre le rendu que l'on a connu en mars 2017. Bien sûr, cette compilation intervient quelques jours après le reveal de Horizon Forbidden West, la suite qui arrivera directement sur PS5.