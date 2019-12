PlayStation Now : trois valeurs sûres intègrent le catalogue, il y a du lourd

Après avoir proposé PUBG, Wolfenstein The Old Blood et Wolfenstein The New Order en décembre, Sony dévoile les nouveaux titres qui intégreront le très large catalogue du PlayStation Now en janvier 2020 : à partir du 2, les abonnés pourront donc profiter du très bon stand alone Uncharted : The Lost Legacy, du saisissant Horizon Zero Dawn et du génial jeu coop' Overcooked 2. Trois valeurs sûres que l'on ne saurait trop vous conseiller.Pour rappel, le PlayStation Now permet à tous ses fidèles de profiter de plusieurs centaines de jeux PS2, PS3 et PS4 tout à fait librement, même en streaming depuis un PC (et sans PlayStation 4). Un service qui devrait d'ailleurs prendre de l'importance lors du lancement de la PS5, à la fin 2020.