PS5 : Sony fait le point sur les ventes de la console, une forte baisse du côté des jeux

Ratchet & Clank : Rift Apart (11 juin) et Returnal (30 avril), alors que cette année, c'est nettement plus compliqué. Et puis, n'oublions pas non plus les conséquences de l'inflation qui ont souvent tendance à être minorées. Dans le détail, 6,4 millions des jeux écoulés sont issus des studio first-party, soit une diminution de 39 % par rapport à l'année fiscale précédente (10,5 millions). Avec The Last of Us Part I (2 septembre) et God of War Ragnarök (9 novembre) qui se profilent à l'horizon, il y a des chances que Sony Interactive Entertainment parvienne à inverser la tendance.En attendant, le digital se porte bien puisqu'il représente 79 % des ventes contre 71 % un an plus tôt. Pour ce qui est du nombre d'abonnés au PlayStation Plus, la lecture est double : si l'on note une augmentation par rapport au premier trimestre 2021-2022 (de 46,3 millions à 47,3 millions d'utilisateurs), quand on compare au trimestre précédent (47,4 millions d'utilisateurs), on constate néanmoins une baisse. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, quant à lui, est de 102 millions, soit une diminution de 3 %.En cumulant tous ses facteurs, on obtient un chiffre d'affaires de 604,1 milliards de yens (4,4 milliards d'euros) et des bénéfices nets de l'ordre de 52,8 milliards de yens (387,4 millions d'euros), soit une baisse respective de 2 et 37 %.