PlayStation Plus : les jeux gratuits du mois d'octobre sont connus, que des bangers ?

e jeu tire sa force d'un concept inédit, celui où le temps ne s'écoule que lorsque vous êtes en mouvement. Imaginez-vous dans la peau de Neo dans Matrix lorsqu'il slalome entre les balles. SuperHot est disponible sur PS4 et PS5. Tous ces titres seront

Le mois d'octobre se profile et avec lui, la liste des jeux qui seront offerts dans le programme du PlayStation Plus. Et on ne va pas se mentir, la sélection du mois risque de faire plaisir à tous les abonnés au service, qu'ils soient Essential, Extra ou Premium. Celui que Sony Interactive Entertainment a décidé de mettre le plus en avant, c'est Hot Wheels Unleashed, un jeu de course sorti l'année dernière et dont le fun immédiat plaira aux amateurs de Mario Kart, Trackmania et autres Forza Horizon. Le jeu est disponible à la fois sur PS4 et PS5. Ensuite, c'est un jeu de baston qui va faire plaisir aux amateurs de versus fighting, puisqu'il s'agit d'Injustice 2, développé par les créateurs de Mortal Kombat. La formule de ce dernier est appliqué à l'univers de DC et on se rappelle que le titre avait de très beaux arguments quand il est sorti en 2017. En revanche, le jeu est accessible uniquement sur PS4. Quant au dernier jeu, il est question de SuperHot, un FPS au gameplay révolutionnaire sorti en 2016. Lajoutés dans la bibliothèque à partir du 4 octobre et ce jusqu’au 31 octobre. Quant aux jeux du mois de septembre, ils sont encore disponibles jusqu’au 3 octobre.