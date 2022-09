PS4 : la mise à jour 10.0 est disponible, voici les nouveautés et ce qui va changer

(la version 22.02-06.00.00.42-00.00.00.0.0) pour permettre aux écrans 2K de profiter de la résolution 1440p, de son côté, la PlayStation 4 se met également à jour et vient d'accueillir la version 10.0 de son firmware. Au-delà de son chiffre tout rond assez symbolique, on note l'arrivée de nouvelles fonctionnalités en plus des améliorations globales de la console. Première chose notable : le navigateur internet possède désormais la fonction "Zoom" qui permet d'agrandir les éléments de la page que l'on a sélectionnés, et une fonction "Agrandir" qui permet de grossir toute la page d'un seul coup, sachant que ces deux options permettent de passer de 0 à 500%. Le Remote Play a lui aussi reçu quelques nouveautés, comme l'ajout d'un clavier sur PC et Mac si jamais vous utilisez l'application PS Remote Play. Mais le clavier est également pris en charge pour les jeux PS4 qui sont compatibles avec, généralement les jeux de stratégie par exemple. Pour profiter de cette mise à jour 10.0, il faudra disposer de 472 Mo d'espace-disque libre sur votre PS4 en revanche. Vous savez tout.