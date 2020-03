Test Fixation dorsale DualShock 4 : un avant-goût de la manette de la PS5 ?

Le Test

Disponible depuis mi-février (le 14 exactement) dans nos vertes contrées, le Back Button Attachment ou “Fixation dorsale de commandes” en français est un peu passé sous les radars en ce début d’année 2020. Pourtant, il s’agit là d’une bien belle trouvaille de la part de Sony pour ses périphériques manettes PS4. On vous explique pourquoi. Et on ne va pas vous mentir, quand le produit est arrivé à la rédac' et plus précisément chez moi - pour le tester, c’est encore ce qu’il y a de mieux - on s’est tous un peu demandé, moi le premier, mais “qu’est-ce donc encore que cela” ? Un bouton d’attache à la manette PS4… Et pour quoi faire ?

UN PRODUIT QUI FAIT LE POIDS ?

Le scepticisme a rapidement laissé place à la curiosité, puis à l’étonnement. Une fois déballé, le produit tient dans la paume de la main - ses mensurations précises : une largeur de 101,2 millimètres, une hauteur de 4,5 mn et une profondeur de 39,4 mn) et est super léger, à peine plus de 26,2 grammes. Il s’insère par la prise jack de votre manette PS4 avec une petite fiche à ses côtés et une fois installé, il n’y a pas de jeu : le produit ne bouge plus. Et… c’est à peine si vous le sentez. A condition de réussir à le placer correctement - on se sent un peu bête la première fois qu’on a l’outil entre les mains avant de comprendre comment l’insérer - et de le faire manette éteinte, afin de pouvoir assigner ses nouvelles touches d’entrée de jeu. Autre fait notable : le Back Button Attachment dispose de sa propre sortie jack, afin de vous permettre de pouvoir quand même brancher votre casque à la manette et de remplacer la prise déjà occupée… par l’extension en question. Certes, les premières minutes sont particulières. Pas désagréables en soi mais… si le Back Button Attachment, une fois installé, se présente comme une extension logique et sensée de notre périphérique préféré, on n’a pas du tout l’habitude d’avoir deux gâchettes dans le dos de sa manette, sauf si on est un habitué des produits proposés sur le marché par la concurrence, comme Scuff Gaming ou encore les produits estampillés ProGamer pour PS4 d’ailleurs, comme la série des Revolution chez Nacon ou encore la Raiju chez Razer.

TRÈS UTILE POUR LES FPS

Doté d’un écran OLED dans son dos, le Back Button Attachment propose jusqu’à 16 configurations différentes pour ses deux gâchettes et trois profils personnalisables et activables directement depuis ce petit écran. Astucieux, autant qu’un gain de temps précieux afin de pouvoir switcher d’un profil à l’autre en fonction des jeux concernés. En ce qui concerne la création de ces profils, rien de plus simple : on laisse notre doigt appuyé sur l’écran LED jusqu’à que le profil choisi (1, 2 ou 3) clignote. Ensuite, avec chaque palette, on fait défiler d’un côté et de l’autre de l’écran les commandes disponibles. Une fois que l’on a arrêté son choix, on appuie de nouveau sur l’écran pour valider. N’ayant que deux gâchettes à disposition, vous aurez compris, vous ne pourrez pas assigner plus de deux touches par profil. En ce qui concerne le changement de profil justement, rien de bien compliqué. Deux pressions sur l’écran et on switch de configuration.

L’ÉCRAN DEVANT LA PROCHAINE FOIS, OK ?

On s’est donc amusé sur deux jeux pour voir ce que le Back Button Attachment pouvait proposer : FIFA et Call of Duty Modern Warfare. Dans le cas du premier, assigner la touche de course ou le tir en finesse à l’une des deux gâchettes est particulièrement utile. Mais c’est surtout dans l’expérience FPS que le Back Button Attachment semble prendre toute sa force. Assigner les boutons L3 (course) et R3 (coup de crosse) ou encore L2 (visée rapprochée) aux gâchettes est un gain de temps précieux et offre une jouabilité réactive au joueur. C’est évidemment l’essence même de cet add-on à la manette PS4.





Cependant, tout n’est pas parfait. Alors que la PS4 est sur le point de passer la main dans les prochains mois à sa nouvelle petite soeur, la PS5, on peut se demander l’utilité du produit. On ne peut que déplorer l’absence d’un nombre plus élevé de profils - même si avec trois, on couvre a priori les jeux les plus joués en ligne, à savoir, les FPS, les BR et les jeux de sports, voire les jeux de versus. Mais surtout… pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ? Si le prix n’est pas forcément repoussant - une trentaine d’euros environ, soit 90 euros en comptant l’achat d’une manette neuve- le Back Button Attachement souffre de petites scories quand même : une seule couleur est disponible, ce qui est dommage quand la gamme Sony propose plusieurs coloris de manettes. L’écran LED est une bonne idée mais pourquoi le placer derrière, nous obligeant à retourner la manette, alors qu’il aurait été plus utile de l’avoir devant ?

UN AVANT-GOÛT DANS LES TUYAUX ?

Faut-il se procurer absolument le Back Button Attachement ? A qui s’adresse finalement ce produit ? Plus aux gamers qu’aux casuals, c’est certain. Après tout, ce sont les premiers avant tout qui recherchent la rapidité, la réactivité pour pouvoir avoir la meilleure performance en jeu possible. Et s’ils souhaitent l’obtenir à moindre coût, moins cher en tout cas qu’en allant sur les gammes spécialisées (Nacon, Razer, Scuff), le Back Button Attachment est une bonne alternative, même si certains diront toujours que deux boutons de plus pour 30€, cela fait un peu cher la trouvaille. Vu le timing, on peut aussi se poser la question et laisser parler son imagination (surtout par les temps qui courent). Et si ce déport de commandes n’était pas un avant-goût de la manette de la PS5 ?