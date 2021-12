PlayStation Plus : voici la liste des jeux gratuits PS5|PS4, Godfall est dans le lot

Counterplay Games pour le compte de Gearbox Publishing, le titre affichait certes une belle plastique, mais manquait de profondeur dans son gameplay pour véritablement marquer les esprits. Pour les amateurs d'Action-RPG avec une approche Souls-like, Mortal Shell est le deuxième jeu disponible, tandis que les plus jeunes jetteront leur dévolu sur Lego DC Super-Villains. Celles et ceux qui ont encore leur casque de réalité virtuelle à la maison vont pouvoir profiter de 3 titres : The Persistence, Until You Fall et The Walking Dead: Saints & Sinners. Vous savez tout.











Le mois de décembre est déjà là, et c'est le bon moment pour Sony Interactive Entertainment de dévoiler la liste des jeux gratuits qui seront présents dans le programme du PlayStation Plus. Ce mois-ci, les joueurs devraient être assez satisfaits, avec notamment la présence de Godfall dans sa version Challenger Edition. Développé par

Godfall : Challenger Edition (PS5 & PS4)

Aperion est au bord de la destruction. Vous incarnez le dernier des chevaliers valorians, des guerriers d'essence divine maîtres du corps-à-corps équipés d'armures légendaires appelées Valorantes. Atteignez les sommets dans Godfall, RPG d'action et slasher à butin unique en son genre.

Aventurez-vous au milieu de paysages exotiques : récifs aériens du Royaume de l'Eau, forêts cramoisies souterraines du Royaume de la Terre et bien d'autres

Mortal Shell (PS4)

Le monde brisé de Mortal Shell, un Action-RPG sans pitié, mettra votre esprit et votre résilience à rude épreuve. Alors que les vestiges de l'humanité se meurent, des ennemis dévots pourrissent dans les ruines. Ces derniers sont impitoyables et votre survie repose sur votre vigilance d'exception, votre précision et votre instinct. Partez à la recherche des adeptes et de leurs sanctuaires cachés et découvrez votre raison d’être.

LEGO DC Super-Vilains (PS4)

Que c'est bon d'être méchant... Embarquez dans la nouvelle aventure DC/LEGO® en devenant le meilleur vilain de l'univers. Dans le jeu, les joueurs créeront et incarneront un tout nouveau super-vilain, déclenchant d'espiègles facéties et provoquant la destruction dans une histoire bourrée d'action. Dans un monde ouvert de l'univers DC, la Ligue des Justiciers a disparu, laissant la protection de la Terre à ses homologues autoproclamés 'Syndicat du Crime'.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition (PS VR)

Affrontez toutes les horreurs mortes ou vivantes dans l'univers de The Walking Dead à travers cette nouvelle aventure en réalité augmentée. Parcourez les ruines infestées de rôdeurs de La Nouvelle-Orléans, restez furtif, pillez des ressources et survivez chaque jour tout en élucidant un mystère qui plane sur les quartiers emblématiques de la ville.

The Persistence (PS VR)

The Persistence vous met au défi de survivre à bord du vaisseau d'une colonie spatiale condamnée en l'an 2521. Pris au piège dans le champ de gravité d'un trou noir à cause d'une défaillance, le « Persistence » est envahi par un équipage transformé en horribles créatures meurtrières. C'est à vous, un clone de l'agent de sécurité Zimri Eder, de vous rendre sur les ponts du vaisseau pour réparer ses systèmes et empêcher qu'il ne soit détruit.

Until You Fall (PS VR)

Fantasy et synthwave se télescopent dans ce jeu physique de combat à l'épée en VR. Montez en puissance en luttant dans un environnement fluorescent impressionnant et terrassez des monstres imprégnés de magie dans ce hack-and-slash rogue-lite. Until You Fall est un hack-and-slash en VR inspiré des jeux d'arcade qui vous forcera à explorer et à maîtriser votre propre style de combat durant des heures de plaisir frénétique et cinétique.